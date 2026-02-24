Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı ne zaman? 2026 başvuru tarihleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belirtli alanlarda görevlendirilmek üzere 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurumunda istihdam edilmek isteyen adaylar için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvurular yalnızca İŞKUR’un resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylara tek başvuru hakkı tanınacak; birden fazla başvuru yaptığı belirlenen kişilerin tüm müracaatları geçersiz sayılacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Personel alımı hangi branşlarda olacak? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde 30 sürekli işçi istihdam edeceğini açıkladı. Kamu kadrosunda görev almak isteyen adaylar, ilan edilen şartlara uygun şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru kriterlerini karşılamayan adaylar ise noter huzurunda yapılacak kura çekimine ve devamındaki sözlü ya da uygulamalı sınav aşamalarına katılamayacak. Bu nedenle adayların, eğitim durumu, yaş ve mesleki yeterlilik gibi şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Personel alımı hangi branşlarda olacak? Detaylar haberimizde...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi 23 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başvuru sürecine katılmak isteyen adayların, ilan kılavuzunda yer alan tabloda belirtilen unvana ilişkin tüm şartları, başvurunun son günü itibarıyla eksiksiz şekilde karşılaması gerekiyor. Eğitim durumu, belge ve deneyim kriterleri gibi detaylar titizlikle incelenecek.

Özellikle denizcilik alanına ilişkin yeterlilik belgesi ve hizmet süresi şartını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kişiler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine de dahil edilmeyecek.

Ayrıca her aday için yalnızca bir başvuru hakkı tanınacak. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacak. Bu nedenle sürece katılacak kişilerin tercihlerini dikkatli ve bilinçli şekilde yapmaları büyük önem taşıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPACAK?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 30 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde: 2 tarama uzmanı (kaptan), 5 sınırlı kaptan, 3 deniz buhar ve motor makinisti, 6 yağcı, 3 usta gemici, 2 gemici, 3 başmakinist, 3 makine operatörü ve 3 düz işçi.

Başvuru sürecinin ardından yapılacak sözlü sınavla ilgili tarih, yer ve sonuç bilgileri yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.uab.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmeyecek. Bu nedenle başvuru yapanların süreci resmi internet adresi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

