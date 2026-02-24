Bursa BUSKİ su kesintisi: 24 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 24 ŞUBAT SU KESİNTİSİ
ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 18:00
Kesim Tarihi: 21/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 21.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
YENİKARAMAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2026 12:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2026 17:00
Kesim Tarihi: 24/02/2026 12:00
Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_B09 Alt Bölgesinde Bulunan, Yeni Karaman Mahallesi Kartalmış Sokak ve Civarında ''ARIZA'' Nedeniyle 24.02.2026 Tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
KARAPINAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2026 12:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2026 17:45
Kesim Tarihi: 24/02/2026 12:45
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D27 Alt Bölgesinde Bulunan, Karapınar Mahallesi 204. Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 24.02.2026 Tarihinde 12:45 ile 17:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
YUNUSEMRE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2026 11:15
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2026 16:15
Kesim Tarihi: 24/02/2026 11:15
Açıklama: YILDIRIM İlçesi C4_D23 Alt Bölgesinde Bulunan Yunusemre Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Ve Civarı ARIZA Çalışmaları Nedeniyle 24.02.2026 Tarihinde 11:15 ile 16:15 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır.
