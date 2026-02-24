Bursa BUSKİ su kesintisi: 24 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi 24 Şubat tarihinde gündemdeki yerini aldı. Kent genelinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanıyor. Bursa'da 24 Şubat su kesintisi nedeniyle birçok kişi BUSKİ kesinti sorgulama ekranını araştırıyor. Planlı bakım, arıza giderme ve altyapı çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. "Bursa'da su kesintisi ne kadar sürecek?" sorusu özellikle etkilenen mahallelerde yaşayanlar tarafından sıkça soruluyor. Yetkililer, planlı kesintilerin belirlenen saatler içerisinde tamamlanacağını ve suyun tekrar şebekeye verileceğini bildirdi. Güncel kesinti listesi için BUSKİ resmi kanallarının takip edilmesi öneriliyor.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 16:10
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da 24 Şubat su kesintisi nedeniyle birçok kişi BUSKİ kesinti sorgulama ekranını araştırıyor. Planlı bakım, arıza giderme ve altyapı çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor.

BURSA BUSKİ 24 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 21/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 21.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YENİKARAMAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2026 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2026 17:00

Kesim Tarihi: 24/02/2026 12:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_B09 Alt Bölgesinde Bulunan, Yeni Karaman Mahallesi Kartalmış Sokak ve Civarında ''ARIZA'' Nedeniyle 24.02.2026 Tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

KARAPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2026 12:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2026 17:45

Kesim Tarihi: 24/02/2026 12:45

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D27 Alt Bölgesinde Bulunan, Karapınar Mahallesi 204. Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 24.02.2026 Tarihinde 12:45 ile 17:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YUNUSEMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/02/2026 11:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/02/2026 16:15

Kesim Tarihi: 24/02/2026 11:15

Açıklama: YILDIRIM İlçesi C4_D23 Alt Bölgesinde Bulunan Yunusemre Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Ve Civarı ARIZA Çalışmaları Nedeniyle 24.02.2026 Tarihinde 11:15 ile 16:15 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır.

