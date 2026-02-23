CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Şubat altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Şubat altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, “23 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip ediliyor. Güncel Kapalı Çarşı altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Şubat altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın almak ya da satmak isteyenler için 23 Şubat 2026 canlı altın kuru takibi büyük önem taşıyor. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, yatırımcılar ve vatandaşlar Kapalı Çarşı'daki anlık fiyat hareketlerini yakından izliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki değişim ve dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. "Gram altın bugün kaç lira?", "Kapalı Çarşı'da çeyrek altın ne kadar?", "Cumhuriyet altını kaç TL oldu?" gibi sorular arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Düğün sezonu yaklaşırken takı amaçlı altın almak isteyenler de fiyatları yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.281,57 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.282,65 TL

23 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,82 (Alış) - 43,84 (Satış)

◼EURO: 51,83 (Alış) - 51,88 (Satış)

◼STERLİN: 59,27 (Alış) - 59,31 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 28,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 28,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu. mBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,76, bileşik getirisi yüzde 36,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3504 ve dolar/yen paritesi 154,881 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.281,57₺

Gram Altın Satış: 7.282,65₺

Çeyrek Altın Alış: 12.198,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.338,00₺

Yarım Altın Alış: 24.397,00₺

Yarım Altın Satış: 24.661,00₺

Tam Altın Alış: 47.378,11₺

Tam Altın Satış: 48.345,87₺

Ata Altın Alış: 48.858,68₺

Ata Altın Satış: 50.125,47₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.746,00₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.795,29₺

Gümüş Alış: 123,29₺

Gümüş Satış: 123,42₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Şubat Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da flaş gerçek! Osimhen...
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko!
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! 00:58
Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! 00:58
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... 00:58
Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! 00:58
Sergen Yalçın: Beşiktaş için... Sergen Yalçın: Beşiktaş için... 00:58
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 00:58
Daha Eski
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 00:58
F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! 00:58
İspanyol devinden Osimhen'e kanca! İspanyol devinden Osimhen'e kanca! 00:58
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 00:58
G.Saray'dan Goretzka planı! G.Saray'dan Goretzka planı! 00:58
İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi! İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi! 00:58