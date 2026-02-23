Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti?

AFAD, 24 Şubat 2026 Çarşamba günü Ege Denizi'nde meydana gelen depremin detaylarını açıkladı. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?", "Kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Deprem hangi illerde hissedildi?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ege Denizi merkezli depremin büyüklüğü, derinliği ve etkilediği bölgeler AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesinde yer alan sarsıntının detayları haberimizde...

EGE DENİZİ'NDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 24 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 00.22'de Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının 11.96 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılırken, Ege Denizi depremi çevre illerden de hissedildi.