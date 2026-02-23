CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti?

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti?

AFAD, 24 Şubat 2026 Çarşamba günü Ege Denizi'nde deprem olduğunu açıkladı. Bölgede hissedilen sarsıntının detayları belli olurken, vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?", "Ege Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Deprem nerede oldu?" gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 00:33 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 00:38
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti?

AFAD, 24 Şubat 2026 Çarşamba günü Ege Denizi'nde meydana gelen depremin detaylarını açıkladı. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?", "Kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Deprem hangi illerde hissedildi?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ege Denizi merkezli depremin büyüklüğü, derinliği ve etkilediği bölgeler AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesinde yer alan sarsıntının detayları haberimizde...

EGE DENİZİ'NDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 24 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 00.22'de Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının 11.96 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılırken, Ege Denizi depremi çevre illerden de hissedildi.

Ege Denizi deprem 24 Şubat 2026 Pazartesi

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!
Tedesco: Golü de bulduk ama...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan’dan iç ve dış politikaya güçlü mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme!
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sesko attı! ManU 3 puanı kopardı Sesko attı! ManU 3 puanı kopardı 01:02
"Kendimi korkunç hissediyorum!" "Kendimi korkunç hissediyorum!" 00:57
İsmail Yüksek: Takıma yakışmayan bir durum! İsmail Yüksek: Takıma yakışmayan bir durum! 00:54
"Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik!" "Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik!" 00:51
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 23:45
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! 23:39
Daha Eski
Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? 18:44
F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... 20:00
F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan 20:07
F.Bahçe'de çifte sakatlık! F.Bahçe'de çifte sakatlık! 20:30
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:40
Kadıköy'de Cenk Tosun'a ıslıklı tepki Kadıköy'de Cenk Tosun'a ıslıklı tepki 21:50