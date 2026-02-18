YDS başvuru ekranı 2026 | YDS başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), akademik kariyer, kamu personeli alımları ve dil tazminatı gibi pek çok alanda geçerliliği olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuru sürecini 18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başlattı. Yılın ilk sınavı olan YDS/1 için adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak müracaatlarını gerçekleştirebilecekler. YDS başvuru ekranı üzerinde sınav merkezi tercihlerini belirleyen adayların, başvurularının geçerlilik kazanması için belirlenen sınav ücretini kılavuzda yer alan bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" sayfası üzerinden yatırması gerekiyor. Peki, YDS başvuruları ne zaman sona erecek ve başvuru sırasında nelere dikkat edilmeli? İşte adayların takip etmesi gereken kritik süreç...

YDS başvuruları, ÖSYM'nin dijital üssü olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:

1. Adım 👉Sisteme Giriş: ais.osym.gov.tr adresine gidin veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle (veya e-Devlet kapısı üzerinden) giriş yapın.

2. Adım 👉Sınav Seçimi: "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden "2026-YDS/1" seçeneğine tıklayın. 3. Adım 👉Bilgi Güncelleme: Kimlik ve iletişim bilgilerinizin güncelliğini kontrol edin. Eğer sistemde geçerli bir fotoğrafınız yoksa, en yakın ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü'ne gitmeniz gerekebilir. 4. Adım 👉Sınav Merkezi ve Dil Tercihi: Sınava girmek istediğiniz şehri ve dil branşınızı (İngilizce, Almanca, Fransızca vb.) seçerek kaydınızı onaylayın. 5. Adım 👉Onay ve Ödeme: Başvurunuzun "Başvuru Kayıt Bilgileri" formunu görüntülediğinizden emin olun; ancak unutmayın, ödeme yapılmadan başvuru tamamlanmış sayılmaz.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı YDS/1 sınavı için belirlenen başvuru ücreti, adayların en çok merak ettiği konulardan biri. ÖSYM tarafından açıklanan güncel rakamlara göre sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Ödeme işlemleri, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanı üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile online olarak yapılabileceği gibi, kılavuzda belirtilen anlaşmalı bankaların ATM'leri veya internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilir.

YDS BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla başlayan YDS/1 başvuru süreci, 2 Mart 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Banka şubeleri üzerinden ödeme yapacak olan adaylar için ise mesai saati bitimi son sınır.

YDS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Normal başvuru sürecini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM, "Geç Başvuru" imkanı tanımaktadır. 2026-YDS/1 için geç başvuru günü 4 Mart 2026 olarak belirlenmiştir. Adaylar, bu tarihte saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki; geç başvuru gününde ödenen sınav ücreti, normal başvuru dönemine göre %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir. Bu kapsamda geç başvuru ücreti 1.800 TL'dir.

YDS NE ZAMAN?

Yılın ilk büyük dil sınavı olan YDS/1, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve adaylara yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamaları için toplam 150 dakika süre verilecektir. Sınav binalarına girişler, ÖSYM'nin klasikleşen kuralı gereği saat 10:00'dan sonra kapatılacaktır; bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunması kritik önem taşımaktadır.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026-YDS/1 sonuçları, 30 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Adaylar, puanlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM'nin mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecekler. Alınan puanlar, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaya devam edecek.