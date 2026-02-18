CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ Kırklareli kura sonuçları 2026 | Kazananlar asil ve yedek isim listesi

TOKİ Kırklareli kura sonuçları 2026 | Kazananlar asil ve yedek isim listesi

Kırklareli’nde sosyal konut bekleyen binlerce vatandaş için büyük gün geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 255 konutun hak sahipleri, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Merkezden Lüleburgaz’a, Vize’den Pınarhisar’a kadar tüm ilçelerde büyük bir katılımla gerçekleşen kura maratonunun ardından, asil ve yedek isim listeleri erişime açıldı. İşte e-Devlet üzerinden Kırklareli TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve asiller ve yedekler isim listeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:21
TOKİ Kırklareli kura sonuçları 2026 | Kazananlar asil ve yedek isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde bugün sıra Kırklareli'ne geldi. 18 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda başlayan çekilişle, şehir genelinde inşa edilecek 2 bin 255 konutun hak sahipleri tek tek ilan edildi. Şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, Kırklareli merkez ve ilçelerindeki vatandaşların heyecanlı bekleyişi, kura kürelerinden çıkan isimlerle büyük bir sevince dönüştü. Çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte kesinleşen isim listeleri, e-Devlet ve TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabilir hale geldi. İşte TOKİ Kırklareli kura çekiliş sonuçları...

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUCU SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Kırklareli kura sonuçları 2026

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kırklareli kura çekimi sonrası sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

👉e-Devlet Üzerinden: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak anlık durumunuzu görebilirsiniz.

👉TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresinde yayınlanan PDF listeleri aracılığıyla asil ve yedek isimleri kontrol edebilirsiniz.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında ödedikleri 5.000 TL'lik ücreti önümüzdeki haftadan itibaren ilgili banka kanallarından iade alabilecekler.

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUCU | İLÇELERE GÖRE İSİM LİSTESİ

2026 TOKİ Kırklareli kurası kazananlar

KOFÇAZ'DA KURA ÇEKİLMEDİ

Kırklareli kura çekiminde en dikkat çeken detaylardan biri Kofçaz ilçesi oldu. Bu ilçede ayrılan 60 konut kontenjanına karşılık geçerli başvuru sayısının kontenjanın altında kalması nedeniyle, başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekilmesine gerek kalmaksızın doğrudan 'Hak Sahibi' ilan edildi. Bu durum, ilçede büyük bir sevinçle karşılanırken; Merkez, Lüleburgaz ve Vize gibi yoğun talep gören ilçelerde ise noter huzurunda çekişmeli bir kura süreci yaşandı.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kurada ismi 'Asil' olarak çıkan vatandaşlar için asıl süreç şimdi başlıyor. İşte adım adım izlenecek yol:

  1. Sözleşme İmzalama: TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde (muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içinde), hak sahipleri ilgili banka şubelerine (Halkbank veya Ziraat Bankası) davet edilecek.

  2. Peşinat Ödemesi: Sözleşme imzalama aşamasında konut bedelinin %10'u oranında peşinat yatırılacak.

  3. Konut Belirleme Kurası: Bugün yapılan kura sadece "Hak Sahipliği" içindir. Konutların hangi katta ve hangi cephede olacağı, inşaatlar belli bir seviyeye geldiğinde yapılacak ikinci bir "Konut Belirleme Kurası" ile netleşecek.

TOKİ Kırklareli kura çekilişi asil ve yedek isim listesi | 2026

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Konya TOKİ kura çekilişinde ismi "Asil" veya "Yedek" olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedeli olarak yatırdıkları 500 TL'yi geri alabilecekler. İade süreciyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

İade Zamanı: Ücret iadeleri, kura çekilişinin tamamlanıp noter onayının alınmasından yaklaşık 5 iş günü sonra başlamaktadır. Konya kurası 17 Şubat'ta tamamlandığı için iadelerin önümüzdeki hafta itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.

Ziraat Bankası Üzerinden Başvuranlar: Ziraat Bankası şubelerinden veya mobil bankacılık üzerinden başvuru yapanlar, iadelerini bankanın internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" ekranından veya ATM'lerden "Kartsız İşlemler" menüsü aracılığıyla alabilirler.

Halkbank Üzerinden Başvuranlar: Halkbank aracılığıyla başvuran vatandaşlar, iadelerini Halkbank ATM'lerinden T.C. kimlik numaraları ile kartsız olarak veya şubelere kimlikleri ile müracaat ederek tahsil edebilirler.

E-Devlet Üzerinden İptal: Eğer kuradan önce başvurunuzu iptal ettiyseniz, iade süreci yine kura çekimi sonrasındaki takvime göre işleyecektir.

Önemli Uyarı: TOKİ, ücret iadesi için vatandaşları telefonla arayıp hesap numarası veya şifre talep etmez. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı; iade işlemleri sadece bankaların resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilmelidir.

