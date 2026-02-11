Canlı altın fiyatları | 11 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın piyasasında rüzgar tersine döndü ve güvenli liman diye tabir edilen değerli metalde tarihi bir geri çekilme kaydedildi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,4 gibi keskin bir düşüşle 6 milyon 997 bin lira seviyesine geriledi. Haftalardır 7 milyon lira sınırının üzerinde tutunmaya çalışan fiyatların bu kritik eşiğin altına sarkması, piyasalarda şok etkisi yaratırken yatırımcılar gözlerini uzmanlardan gelecek yeni analizlere çevirdi. İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba günü serbest piyasada altın fiyatları ve canlı kur takibi...

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 06:54
CANLI ALTIN FİYATLARI | 11 Şubat Çarşamba günü, altın yatırımcısı için son dönemin en hareketli ve stresli günlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Haftaya yüksek perdeden başlayan ve 7,5 milyon lira sınırını test eden altın, yoğun satış dalgasıyla birlikte rotasını sert bir şekilde aşağı kırdı. Kilogram bazında yaşanan yaklaşık 320 bin liralık ani değer kaybı, altının hem teknik hem de psikolojik bir kale olarak görülen 7 milyon lira bandının altına inmesine neden oldu. Günü 6 milyon 997 bin liradan kapatan altın, bu sert düşüşle birlikte son haftalardaki kazançlarının önemli bir kısmını tek bir seansta eritmiş oldu. Peki bugün gram altın ne kadar? 11 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarını sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.088,29TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.089,19TL

11 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,62 (Alış) - 43,64 (Satış)

◼EURO: 51,96 (Alış) - 52,02 (Satış)

◼STERLİN: 59,62 (Alış) - 59,66 (Satış)

Canlı altın fiyatları 11 Şubat 2026

Altının ons fiyatı 5 bin 44 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 5 bin 44 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,4 düşüşle 6 milyon 997 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,88, bileşik getirisi yüzde 35,58 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5145, satışta 43,6889 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4878, satışta 43,6620 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1905, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 154,358 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 69 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (11 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.088,29₺

Gram Altın Satış: 7.089,19₺

Çeyrek Altın Alış: 11.913,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.099,00₺

Yarım Altın Alış: 23.827,00₺

Yarım Altın Satış: 24.198,00₺

Tam Altın Alış: 46.747,17₺

Tam Altın Satış: 47.777,64₺

Ata Altın Alış: 48.208,02₺

Ata Altın Satış: 49.536,33₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.621,89₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.685,86₺

Gümüş Alış: 115,55₺

Gümüş Satış: 115,67₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Şubat Çarşamba günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.

Tedesco zirveye çıktı! Kariyerinin en iyi dönemi
G.Saray Kevin Zenon'un peşine düştü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Yapay zeka da CHP'yi kurtarmadı | 2 senede kaçan kaçana: 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi...
