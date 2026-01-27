CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ocak | Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ocak | Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto’da bu hafta gözler ikramiyeye çevrildi. Büyük ödülün kime çıktığı merak edilirken, çekilişle birlikte şansını deneyen binlerce oyuncunun heyecanını artırdı. 60 sayı arasından seçilen 6 numarayı bilen talihlinin büyük kazanca ulaşacağı çekilişin ardından, 27 Ocak 2026 Salı günü kazanan rakamlar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? Büyük ödül sahibini buldu mu? İşte tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 15:25
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ocak | Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye dikkat çekiyor. Büyük ödül giderek artarken, kime çıkacağı ise oyuncuların gündeminde. 60 sayı arasından belirlenen 6 rakamı doğru tahmin eden talihlinin büyük ikramiyeye ulaşacağı çekiliş sonrası, 27 Ocak 2026 Salı günü kazanan numaralar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ödül sahibini buldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

27 OCAK SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 27 Ocak 2026 Salı Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. Haberimiz saat 21.30'da yapılacak çekilişin ardından güncellenecektir.

Süper Loto kazanan numaralar 27 Ocak 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Ankara’da: Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muslera’dan çarpıcı G.Saray açıklaması!
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! 15:56
Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi 15:55
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! 15:38
Güiza 45 yaşında imzayı attı! Güiza 45 yaşında imzayı attı! 15:15
F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! 15:02
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! 14:57
Daha Eski
Alcaraz ve Svitolina yarı finalde! Alcaraz ve Svitolina yarı finalde! 14:56
Wilfred Ndidi'nin acı günü Wilfred Ndidi'nin acı günü 14:40
"Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! 14:16
Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları 14:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 13:55
Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı 13:41