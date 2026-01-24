CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 24 Ocak altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

24 Ocak altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları 24 Ocak Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve ons altın fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak hareket ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? 24 Ocak gram ve çeyrek altın kaç TL?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 06:55
24 Ocak altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Altın piyasasında son dakika! 24 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları şaşırttı... Altın fiyatları 24 Ocak'ta da gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Peki bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Ocak canlı altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.944,72TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.945,51TL

altın fiyatları

24 OCAK CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,35 (Alış) - 43,37 (Satış)

◼EURO: 51,27 (Alış) - 51,32 (Satış)

◼STERLİN: 59,13 (Alış) - 59,22 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.944,72₺

Gram Altın Satış: 6.945,51₺

Çeyrek Altın Alış: 11.505,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.596,00₺

Yarım Altın Alış: 23.009,00₺

Yarım Altın Satış: 23.191,00₺

Tam Altın Alış: 44.801,91₺

Tam Altın Satış: 45.680,88₺

Ata Altın Alış: 46.201,97₺

Ata Altın Satış: 47.362,39₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.429,30₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.467,17₺

Gümüş Alış: 142,83₺

Gümüş Satış: 142,97₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Ocak Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

