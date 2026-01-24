24 Ocak altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Altın piyasasında son dakika! 24 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları şaşırttı... Altın fiyatları 24 Ocak'ta da gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Peki bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Ocak canlı altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.944,72TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.945,51TL

24 OCAK CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,35 (Alış) - 43,37 (Satış)

◼EURO: 51,27 (Alış) - 51,32 (Satış)

◼STERLİN: 59,13 (Alış) - 59,22 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.944,72₺

▶Gram Altın Satış: 6.945,51₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.505,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.596,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.009,00₺

▶Yarım Altın Satış: 23.191,00₺

▶Tam Altın Alış: 44.801,91₺

▶Tam Altın Satış: 45.680,88₺

▶Ata Altın Alış: 46.201,97₺

▶Ata Altın Satış: 47.362,39₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.429,30₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.467,17₺

▶Gümüş Alış: 142,83₺

▶Gümüş Satış: 142,97₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Ocak Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.