Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 17 Ocak 2026 Cumartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca vatandaş, çekilişin ardından “17 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 20:38
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Ocak | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Ocak 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler, kazanan numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi. "17 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 17 Ocak 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango'nun resmi sonuç sayfası üzerinden biletlerini kolayca sorgulayabiliyor.

MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıkla

Sayısal Loto kazandıran numaraları görüntülemek için tıklayın

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 OCAK ÇARŞAMBA

3-90-68-2-41-8 Joker: 5 SüperStar: 34

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ocak Çarşamba

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Buruk: G.Saray'ın genlerine yakışmadı!
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Başakşehir evinde kazandı!
F.Bahçe'de o isim kadrodan çıkarıldı!
