İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?

İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı, 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Manevi atmosferi, birlik ve beraberliği pekiştiren yapısıyla Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla karşılanıyor. Peki, 2026 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı; oruç ibadetinin yanı sıra, yardımlaşma, sabır, paylaşma ve manevi arınma ayı olarak kabul ediliyor. 2026 Ramazanı da bu yönleriyle Müslümanlar için önemli bir fırsat olacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, 17 Şubat 2026 Salı akşamı başlıyor.

2026 İLK RAMAZAN ORUCU NE ZAMAN?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk oruç tutulacak.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı, 17 Şubat Salı akşamı eda edilecek. Ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar, yapılacak ibadetler ve paylaşım kültürü, bu mübarek ayın ruhunu bir kez daha yaşatacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil) Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

20 Mart 2026 Cuma Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

21 Mart 2026 Cumartesi Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

