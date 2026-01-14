MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026 | Kısa, anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla beklenen Miraç gecesi yaklaşırken, bu mübarek zaman dilimi dualar ve ibadetlerle karşılanacak. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) semaya yükseldiği kutlu yolculuğun hatırlanmasıyla idrak edilecek. Gecenin anlam ve önemini paylaşmak isteyenler, sevdiklerine gönderecekleri kandil mesajlarıyla bu manevi atmosferi çoğaltmayı amaçlıyor. Hadisli, ayetli ve dualı en güzel Miraç Kandili mesajları 2026 için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 18:53
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026 | Miraç Kandili, İslam aleminde derin bir manevi anlam taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu kutsal gecede, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Kudüs'e, ardından da ilahi huzura yükselişi anılır. Müslümanlar için büyük faziletler barındıran Miraç gecesi; dua, ibadet ve zikirle geçirilir, af ve mağfiret niyaz edilir. Aynı zamanda ruhsal arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak görülen bu özel zaman dilimini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için, resimli Miraç Kandili mesajları ve anlamlı sözleri bir araya getirdik. İşte detaylar...
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026
🙏En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu Kandillere...
🙏Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri görüşünü ifade eden Miraç Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun.
🙏Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.
🙏Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
🙏Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.
KISA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
🙏Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece, kandiliniz mübarek olsun.
🙏Şiddetin, kibirin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun...
🙏Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
🙏Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun.
🙏Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun.
🌸Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
🌸Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
🌸Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.
🌸Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
🌸Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!
RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
🐞Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
🐞Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Miraç kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
🐞Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
🐞Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
🐞İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
🐞Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.