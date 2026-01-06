CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

Memur maaş zam oranlarının netleşmesinin ardından, milyonlarca işçinin merakla beklediği 2026 kıdem tazminatı tavanı rakamı da resmen değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan mali ve sosyal haklar genelgesi doğrultusunda güncellenen yeni kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarına eşitlendi. Özel sektör çalışanlarından kamu işçilerine kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu artışla beraber, işten ayrılacak olanların veya emeklilik dilekçesi vereceklerin alacağı kıdem tazminatı hesaplama tabloları sil baştan güncellendi. İşte 2026 yılı için geçerli olacak kuruşu kuruşuna en yüksek kıdem tazminatı tutarı ve yeni zamlı tavan rakamının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 09:41
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

Yeni yıla girişle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli olurken dolaylı olarak değişen en kritik rakamlardan biri de 2026 kıdem tazminatı tavanı oldu. İş kanununa göre en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikramiyesine endeksli olan bu rakam, sadece memurları değil, özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alan binlerce profesyoneli de yakından ilgilendiriyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan bu yeni sınır, emeklilik planı yapanlardan iş değişikliği arifesindeki çalışanlara kadar geniş bir kitlenin alacağı tazminat tutarını doğrudan yukarı çekti. Peki, Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte 2026 kıdem tazminatı hesaplama tablosu ve detaylar...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR 2026?

Memur maaş katsayılarındaki artışla birlikte, 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak yeni kıdem tazminatı tavanı 63 bin 948 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 53 bin 919 TL olarak uygulanan tavan ücret, böylece yaklaşık %18,60 oranında artmış oldu. Bu rakam, bir çalışanın çalıştığı her bir tam yıl için alabileceği maksimum brüt tazminat tutarını ifade ediyor. Yani brüt maaşı bu rakamın üzerinde olan bir çalışan, işten ayrıldığında tazminatını kendi maaşı üzerinden değil, devletin belirlediği bu 63.948 TL'lik üst sınır üzerinden alacak.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

2025 Haziran-Aralık kıdem tazminatı tavanı: 53.919,68 TL
Zam Oranı: %18,60
2026 Ocak-Haziran zamlı kıdem tazminatı tavanı: 63.948 TL

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? | ADIM ADIM HESAPLAMA

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken çalışanın sadece net maaşı değil, kendisine sağlanan tüm yan hakların dahil edildiği "giydirilmiş brüt ücret" dikkate alınır. İşte adım adım kıdem tazminatı hesaplama süreci:

1. ADIM | Çalışma Süresinin Belirlenmesi: İşçinin aynı işverene bağlı iş yerlerinde çalıştığı toplam süre gün, ay ve yıl olarak hesaplanır. Tazminata hak kazanmak için en az 1 tam yıl çalışmış olma şartı aranır.

2. ADIM | Giydirilmiş Brüt Ücretin Tespiti: Hesaplamada esas alınan rakam, işçinin son brüt maaşına ek olarak yıl içinde ödenen ikramiye, prim, yol ve yemek yardımı, yakacak yardımı gibi süreklilik arz eden tüm ödemelerin bir aya düşen ortalamasının eklenmesiyle bulunur.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

3. ADIM | Tavan Ücret Kontrolü: Hazırlanan giydirilmiş brüt ücret rakamı, 2026 yılı için belirlenen 63.948 TL'lik tavan rakamıyla kıyaslanır. Eğer işçinin brüt ücreti bu rakamdan yüksekse, hesaplama 63.948 TL üzerinden yapılır.

4. ADIM | Yıllara Göre Çarpma: Belirlenen brüt ücret, çalışılan tam yıl sayısı ile çarpılır. Tam yıldan artan süreler (ay ve gün) ise oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

5. ADIM | Yasal Kesintinin Yapılması: Hesaplanan toplam brüt tutar üzerinden binde 7,59 (0,00759) oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatından Gelir Vergisi veya SGK primi kesintisi yapılmaz.

6. ADIM | Net Tutarın Ödenmesi: Brüt tutardan damga vergisi çıkarıldıktan sonra kalan 'net' rakam işçiye elden veya banka yoluyla tek seferde ödenir.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

2,3,4,5,10 YILLIK TAZMİNAT HESAPLAMA TABLOSU

2026 yılı için belirlenen 63.948 TL'lik tavan fiyat, yüksek maaşlı çalışanların tazminatında belirleyici olacak. Aşağıdaki tabloda, brüt maaşa ve çalışma süresine göre alınabilecek tahmini brüt tazminat tutarlarını yansıtmaktadır:

Çalışma Süresi

Brüt maaş | 35.000 TL

Brüt maaş | 50.000 TL

Brüt maaş | 63.948 TL ve üzeri

1 yıl

35.000 TL

50.000 TL

63.948 TL

2 yıl

70.000 TL

100.000 TL

127.896 TL

3 yıl

105.000 TL

150.000 TL

191.844 TL

4 yıl

140.000 TL

200.000 TL

255.792 TL

5 yıl

175.000 TL

250.000 TL

319.740 TL

10 yıl

350.000 TL

500.000 TL

639.480 TL

15 yıl

525.000 TL

750.000 TL

959.220 TL

20 yıl

700.000 TL

1.000.000 TL

1.278.960 TL

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

Maaşınız Tavanın Altındaysa: Eğer giydirilmiş brüt maaşınız 63.948 TL'nin altındaysa (Örn: 40.000 TL), kendi maaşınızla çalışma yılınızı çarparak sonucunuza ulaşabilirsiniz.

Maaşınız Tavanın Üstündeyse: Eğer brüt maaşınız 70 bin, 80 bin veya daha fazlaysa, maaşınızın ne kadar yüksek olduğundan bağımsız olarak hesaplamanız yıllık 63.948 TL üzerinden yapılacaktır.

Damga Vergisi: Tablodaki tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesileceğini unutmayın. Örneğin; 10 yıllık tavan tazminat olan 639.480 TL'den yaklaşık 4.853 TL vergi kesintisi yapılır.

Not: Hesaplamalar brüt tutarlar üzerinden yapılmıştır; ödeme sırasında binde 7,59 damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

