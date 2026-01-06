Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Çalışma Süresi
Brüt maaş | 35.000 TL
Brüt maaş | 50.000 TL
Brüt maaş | 63.948 TL ve üzeri
1 yıl
35.000 TL
50.000 TL
63.948 TL
2 yıl
70.000 TL
100.000 TL
127.896 TL
3 yıl
105.000 TL
150.000 TL
191.844 TL
4 yıl
140.000 TL
200.000 TL
255.792 TL
5 yıl
175.000 TL
250.000 TL
319.740 TL
10 yıl
350.000 TL
500.000 TL
639.480 TL
15 yıl
525.000 TL
750.000 TL
959.220 TL
20 yıl
700.000 TL
1.000.000 TL
1.278.960 TL