Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2,3,4,5,10 yıllık tazminat hesaplama tablosu

Yeni yıla girişle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli olurken dolaylı olarak değişen en kritik rakamlardan biri de 2026 kıdem tazminatı tavanı oldu. İş kanununa göre en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikramiyesine endeksli olan bu rakam, sadece memurları değil, özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alan binlerce profesyoneli de yakından ilgilendiriyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan bu yeni sınır, emeklilik planı yapanlardan iş değişikliği arifesindeki çalışanlara kadar geniş bir kitlenin alacağı tazminat tutarını doğrudan yukarı çekti. Peki, Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte 2026 kıdem tazminatı hesaplama tablosu ve detaylar...