Haberler Haberler Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Askerlik görevini yerine getirmeyi bekleyen yüz binlerce kişi 2026 bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olan bedelli ücreti sonrası vatandaşlar, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2026?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 11:05
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti, 2025'in ikinci yarısında Temmuz zammıyla güncellenmişti. Yeni yıl sonrası gözler ocak ayında yapılacak artışa çevrilirken, 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu. Açıklanan güncel enflasyon rakamlarının ardından bedelli askerlik için geçerli olacak yeni tutar yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen ayrıntılar…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 2026 bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL oldu.

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bedelli askerlik ücreti, maaş katsayıları esas alınarak yapılan hesaplamayla şekillenirken, gözler şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. MSB'nin önümüzdeki günlerde yeni ücret tutarını ve uygulamaya dair tüm ayrıntıları resmi olarak açıklaması bekleniyor. Kamuoyu, yayımlanacak duyuruyla birlikte bedelli askerlik sürecinin netleşmesini bekliyor.

