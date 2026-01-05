Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bedelli askerlik ücreti, 2025'in ikinci yarısında Temmuz zammıyla güncellenmişti. Yeni yıl sonrası gözler ocak ayında yapılacak artışa çevrilirken, 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu. Açıklanan güncel enflasyon rakamlarının ardından bedelli askerlik için geçerli olacak yeni tutar yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen ayrıntılar…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 2026 bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL oldu.

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bedelli askerlik ücreti, maaş katsayıları esas alınarak yapılan hesaplamayla şekillenirken, gözler şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. MSB'nin önümüzdeki günlerde yeni ücret tutarını ve uygulamaya dair tüm ayrıntıları resmi olarak açıklaması bekleniyor. Kamuoyu, yayımlanacak duyuruyla birlikte bedelli askerlik sürecinin netleşmesini bekliyor.