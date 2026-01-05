HaberlerHaberler 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?
65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?
65 yaş aylığı ne kadar oldu, 2026 Ocak'ta kaç TL olacak? soruları sosyal destek ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sıkça soruluyor. Enflasyon farkı ve maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş maaşında artış bekleniyor. Yeni yılda yaşlılık aylığı alan vatandaşların gelirinde yaşanacak değişim, 2026 Ocak zamlarıyla birlikte netleşmiş olacak. Peki, 65 yaş aylığı 2026 ne kadar? 65 yaş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı 6.393,01 TL oldu.
ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?
Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri, hak sahibinin doğum yılının son rakamına göre her ay düzenli olarak yatırılıyor. Buna göre ödeme günleri şu şekilde belirleniyor:
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar: Ayın 5'inde
1 ve 6 olanlar: Ayın 6'sında
2 ve 7 olanlar: Ayın 7'sinde
3 ve 8 olanlar: Ayın 8'inde
4 ve 9 olanlar: Ayın 9'unda
Belirlenen tarihlerde ödemeler, vatandaşların hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Hâlihazırda 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, ilave bir yasal düzenleme yapılmaması halinde 6 aylık enflasyon oranı esas alınarak artırılacak. Bu kapsamda yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli aylığının 18.940 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de yapılacak düzenlemenin kabul edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2026 Ocak zamlı emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre yapılacak. Buna göre:
SSK emeklileri, maaşlarını 17–26 Ocak tarihleri arasında,
BAĞ-KUR emeklileri ise 25–28 Ocak tarihleri arasında,