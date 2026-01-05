65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.