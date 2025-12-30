CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 20 ilçede 15 bin çocuğumuz 'Yüzme bilmeyen kalmasın' eğitimlerine katılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 20 ilçede 15 bin çocuğumuz 'Yüzme bilmeyen kalmasın' eğitimlerine katılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi 20 ilçede devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “20 ilçede 173 ilkokulda 15 bin 150 üçüncü sınıf öğrencimiz yüzme eğitimlerine katılıyor. 2025-2026 dönemi sonunda ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle yüzme öğrenen öğrenci sayısı 45 bin 650’ye ulaşmış olacak” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 20 ilçede 15 bin çocuğumuz 'Yüzme bilmeyen kalmasın' eğitimlerine katılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Meram, Karatay, Ereğli, Karapınar, Kulu, Çumra ve Cihanbeyli'den sonra;

Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu ve Akşehir'de de ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine yüzme eğitimleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocuklar için çeşitli projeler ürettiklerini belirterek, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin de bu kapsamda çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkıda bulunan kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi.

"45 BİN 650 ÖĞRENCİMİZ YÜZME İLE TANIŞMIŞ OLACAK"

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında on binlerce çocuğa yüzme öğrettiklerini aktaran Başkan Altay, "Meram, Karatay, Ereğli, Karapınar, Kulu, Çumra, Cihanbeyli ardından;

Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerimizi dahil ederek 173 ilkokulda 15 bin 150 üçüncü sınıf öğrencimizin katılımıyla eğitimlere başladık. Toplam 20 ilçemizde devam eden yüzme eğitimlerimizin planlaması okul ders saatleri içerisinde yapılıyor.

2025-2026 dönemi sonunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğrenen öğrenci sayısı 45 bin 650'ye ulaşmış olacak. Projede emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzme eğitimi alan öğrenciler de hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında 16 hafta sürmesi planlanan eğitimlerde öğrenciler, ücretsiz bir şekilde servislerle okuldan alınıp, eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor. Ayrıca her bir öğrenciye çanta, bone ve havlu hediye ediliyor.

MECİT COŞKUN

F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
G.Saray'da Rüdiger sesleri!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54