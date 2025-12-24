CANLI SKOR ANA SAYFA
AFAD, 24 Aralık Çarşamba günü Hatay'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar, "Hatay'da deprem mi oldu?", "Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Hatay depremi hakkında öne çıkan detaylar...

Hatay'da deprem! Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli deprem verileri

SON DAKİKA HATAY DEPREM | AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 24 Aralık Çarşamba günü Hatay'da deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli endişeye yol açtı. Depremin ardından vatandaşlar, Hatay'da yaşanan sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü merak ederek araştırmalara başladı. Hatay depremine dair güncel bilgiler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık Çarşamba günü saat 23.35'te Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Samandağ olan sarsıntının 8.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan verilere göre Hatay depremi detayları şu şekilde:

