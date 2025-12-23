Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı? Mehmed Fetihler Sultanı neden yok?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 23 Aralık Salı günü izleyici ile buluşmayınca gündem oldu. Diziseverler, "Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı? 23 Aralık" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam neden yok?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 63. bölüm hakkında merak edilen detaylar...
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 23 Aralık Salı akşamı yayın akışında yer almayınca izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin ekranlarda olmamasıyla birlikte seyirciler, "Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı?" ve "Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam neden yayınlanmadı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak uyandıran gelişmenin ardından gözler dizinin 63. bölümüne çevrildi. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle ilgili öne çıkan detaylar…
MEHMED: FETİHLER SULTANI 63. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İzleyiciler tarafından ilgilye takip edilen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 63. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bir haftalık aranın ardından Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümünün kaldığı yerden devam edeceği tahmin ediliyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 ARALIK SALI
23 Aralık Salı günü TRT 1 yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü yer almazken, dizinin 30 Aralık 2025 Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. İşte TRT 1 yayın akışı...
MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osmanlı ordusu Karadeniz'in kilit kapılarından birine doğru ilerlerken, şehir surlarının ardında yalnızca taş ve demir değil; ihanet, hırs ve kanla örülü hesaplar da beklemektedir. Bir yanda farklı cephelerden eş zamanlı ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, diğer yanda şehir içinde kurulan ölümcül tuzaklar… Sokak sokak, kapı kapı ilerleyen bu mücadelede hiçbir zafer kolay kazanılmayacaktır.
Şehzadeler, paşalar ve akıncılar, dar sokaklarda beklenmedik direnişlerle karşılaşırken; kişisel hesaplar, intikam duyguları ve geçmişten gelen düşmanlıklar savaşın seyrini değiştirmeye başlar. Şehir düştü sanılırken, asıl mücadelenin surların içinde başladığı anlaşılır.
Sultan Mehmed, ordusunun kader anında tarihe geçecek bir karar alır ve savaşın merkezine doğru ilerler. Bu hamle, yalnızca bir askeri hareket değil; devlet aklının, cesaretin ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönüm noktasıdır.
Öte yandan entrikalar yalnızca savaş alanıyla sınırlı değildir. Kaçış planları, gizli geçitler, zindanlar ve karanlık ittifaklar, imparatorluklar arası hesaplaşmayı daha da derinleştirir. Uzak coğrafyalara uzanan bu satranç oyununda, herkesin bir planı vardır… Ama kimin kimi beklediği bilinmez.
Şehrin fethine giden yolda; kılıçlar kadar akıl, sadakat kadar ihanet, cesaret kadar korku da sınanacaktır.
Tarih, bir kez daha sadece kazananları değil, beklenmeyen yüzleşmeleri de yazacaktır.