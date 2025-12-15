CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Hatay'da korkutan deprem! Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli deprem

Hatay'da korkutan deprem! Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli deprem

AFAD, 15 Aralık Pazartesi günü saat 12.20'de Hatay'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar "Hatay'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi incelenmeye devam ediliyor. İşte, 15 Aralık Pazartesi Hatay depremi hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 12:38
Hatay'da korkutan deprem! Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA HATAY DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da deprem olduğunu açıkladı. 15 Aralık 2025 Pazartesi saat 12.20'de hissedilen sarsıntının merkez üssü merak edilirken, vatandaşlar "Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Hatay'da deprem mi oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri belli olurken, Hatay depremi detaylarını sizler için derledik. İşte öne çıkan notlar...

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, 15 Aralık Pazartesi günü saat 12.20'de Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Antakya olan sarsıntının 7 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgilerde ise Hatay Odabaşı'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının 10.2 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

