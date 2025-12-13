ÖGG sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 118. Temel Eğitim 94. Yenileme sınavı ne zaman?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı için geri sayıma başladı. Sınava katılacak adaylar, sınavın hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını merak ederken, sınav giriş belgesinin nasıl ve nereden alınacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 10:22
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim ÖGG sınavı hakkında detayları araştırıyor. "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" ve "ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Sınav giriş belgeleri, adayların sınava gireceği okul ve salon bilgilerini içerirken, sınav öncesinde mutlaka temin edilmesi gerekiyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının merakla beklediği sınav tarihi netleşti. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim ÖGG sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü yani yarın gerçekleştirilecek. Önceki ÖGG sınavları göz önünde bulundurulduğunda, sınavların genellikle saat 10.00'da başladığı görülüyor. Bu nedenle, 14 Aralık'ta yapılacak sınavın da saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Ancak adayların sınav saati, sınav merkezi ve salon bilgileriyle ilgili kesin ve resmi bilgiyi, kendilerine ait sınav giriş belgesi üzerinden kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Olası değişiklikler ve detaylar yalnızca bu belge üzerinde yer alıyor.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖGG sınavına katılacak adayların, sınav günü yanlarında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ÖGNET (Özel Güvenlik Eğitimleri Takip Sistemi) üzerinden temin ediliyor. Adaylar, ÖGNET sistemine T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini kolayca görüntüleyebilir ve çıktı alabilir.

Sınav giriş belgesinde;

  • Sınavın yapılacağı okulun adı ve adresi,
  • Salon ve sıra numarası,
  • Sınav tarihi ve saati gibi önemli bilgiler yer alıyor.

Adayların sınavdan önce belgelerini kontrol etmeleri ve sınav günü geçerli kimlik belgesi ile birlikte sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav giriş belgesine ulaşmak ve detayları görüntülemek için ÖGNET sistemi üzerinden işlem yapılması gerekiyor.

SON DAKİKA
