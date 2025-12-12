Olgunlaşma dönemine girildi

Zirve kapsamında düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneline Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ve Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş katıldı. Panel boyunca yapay zekanın piyasalar üzerindeki etkisi, yatırımcı eğilimlerindeki kırılmalar ve küresel para politikalarına ilişkin öngörüler detaylı biçimde değerlendirildi. Panelde konuşmacılar, Türkiye'nin hızla büyüyen sermaye piyasalarının olgunlaşma dönemine girdiğini vurguladı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER