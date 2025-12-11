Asgari ücret toplantısı saat kaçta? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon vatandaşı doğrudan ve ekonomideki etkileri sebebiyle diğer herkesi dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı için kritik gün geldi. 2026 yılında yeni asgari ücretin belirlenme süreci, 12 Aralık Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak olan Komisyon, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere kritik görüşmelere başlayacak. Enflasyona bağlı alım gücünü korumak isteyen işçi kesimi ile maliyet artışlarını dengelemeye çalışan işveren kesiminin temsilcileri, hükümet gözetiminde üçlü sacayağını oluşturacak. İşte son dakika asgari ücret açıklamaları ve toplantının detayları...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının kesin başlama ve bitiş saatleri resmi olarak açıklanmadı. Genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantılar, mesai saatleri içinde düzenlenmekte ve ilk oturumlar genellikle bir ön görüşme niteliği taşıdığından kısa sürebilmektedir. Örneğin, geçen seneki ilk toplantı sabah saatlerinde başlamış ve uzlaşma sağlanmadığı için resmi bir bitiş saati yerine, tarafların taleplerini sunduktan sonra görüşmeler sonraki haftalara ertelenmiştir. Bu yılki ilk toplantının da yine sabah saatlerinde başlaması ve tarafların ilk resmi taleplerini sunduktan sonra, uzlaşı sağlanana kadar sonraki oturumlara geçilmesi beklenmektedir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TİSK'E ÇAĞRI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına saatler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işveren kesiminin çatı kuruluşu olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimine önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkisini dile getirerek, işverenlerden özellikle asgari ücret konusunda "elini taşın altına koymasını" ve işçi maaşlarını makul ve tatmin edici bir seviyede tutmasını istedi. Bu çağrı, Komisyon görüşmeleri başlamadan önce hükümetin işçi lehine bir uzlaşı beklentisini net bir şekilde ortaya koyarken işverenlerin çağrıya nasıl karşılık vereceği ise merak konusu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın hitaplarını dinledik. 63 yıldır istihdama ve üretime sağladıkları güçlü destek için @Tisk_kurumsal ailesine teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımızı, tüm kesimler… pic.twitter.com/KDUW0obj3R — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 11, 2025

İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMETİN İLK TEKLİFLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında resmi teklifler hemen açıklanmasa da, kulislerde farklı rakamlar dolaşıyor. İşçi sendikalarının başlangıç teklifinin, mevcut asgari ücretin (17.002 TL) üzerine yüksek bir artışla, enflasyon ve refah payı dahil edildiğinde 25.000 TL sınırını zorlayacağı tahmin ediliyor. İşveren kesiminin ise ilk etapta daha temkinli bir yaklaşımla, T.C. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminine yakın bir teklifle masaya oturması bekleniyor. Hükümetin arabuluculuk rolü ise, ekonomik dengeleri gözeterek uzlaşmayı sağlayacak orta yolu bulmayı hedefleyecek.

Toplantının odak noktası, işçi kesiminin hayat pahalılığı nedeniyle talep ettiği yüksek zam oranı ile işverenlerin ekonomik sürdürülebilirlik kaygıları arasında bir denge kurulması olacak. Başkan Erdoğan'ın çağrısı ve Bakan Işıkhan'ın uzlaşı vurgusu, sürecin mümkünse üçlü uzlaşıyla sonuçlanması yönünde bir irade olduğunun kanıtı. Ancak, Komisyon'un geçmişteki tecrübeleri, tarafların beklentilerinin arasındaki makasın daraltılmasının zaman alacağını işaret ediyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı, yeni asgari ücretin belirleneceği ve muhtemelen birkaç hafta sürecek olan Komisyon görüşmelerinde olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplam 15 üyeden oluşmaktadır: 5 üye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (Hükümet), 5 üye işçi sendikaları konfederasyonundan (Türk-İş), ve 5 üye işveren sendikaları konfederasyonundan (TİSK). Komisyon, yeni asgari ücreti belirlerken ülkenin mevcut ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurur. Karar, üyelerin oy çokluğuyla alınır. Tarihsel olarak, uzlaşma sağlanamadığı durumlarda hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden en az biriyle anlaşıp kendi oyunu kullanarak kararı bağlama yetkisine sahiptir.