Rüya Gibi 2. bölüm izle | Show TV Rüya Gibi yeni bölüm

Rüya Gibi 2. bölüm izle | Show TV Rüya Gibi yeni bölüm

Show TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi, 2. bölümüyle 9 Aralık Salı günü ekrana geldi. İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken Tarık’ın yıllardır kendisini aldattığını öğrenen Aydan’ın altüst olan hayatını ele alan dizinin yeni bölümünde, Tarık'tan bir darbe daha alan Aydan, lüks kuaför salonunu işletmeye karar verir. Ancak işlerin planladığı gibi gitmeyeceği daha şimdiden bellidir. İşte Rüya Gibi 2. bölüm izleme linki, konusu ve fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 21:45
Rüya Gibi 2. bölüm izle | Show TV Rüya Gibi yeni bölüm

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, Salı akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı komedi dizisinde karakterlerin dikkat çeken dönüşümü ile izleyici ekrana kilitlendi. İşte Rüya Gibi 2. bölüm bilgileri...

RÜYA GİBİ 2. BÖLÜM KONUSU

Emir'in eksik parasını tamamlamak için harekete geçen Aydan, Tarık'tan beklenmedik bir darbe daha alır. Artık Aydan için Çido ile birlikte lüks kuaför salonunu işletip borçlarını ödemek dışında seçenek yoktur.

Eski dostu Fiko ve Zeynep'in de desteğiyle kuaför büyük bir coşkuyla açılır. Görüntüde işler iyi gitmektedir ancak bu ışıltılı başlangıcın bodrum katında karanlık bir sır yatmaktadır. Aydan bir an önce borcunu ödeyip gitme derdindedir fakat çalışkanlığı ve Çido'yu polise karşı korumasından etkilenen Emir'in, Aydan için çok daha büyük planları vardır.

RÜYA GİBİ KONUSU

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alır. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun canlandırdığı Aydan, Çido ve Fiko'nun dostluklarından güç alarak çıkacakları yolculukta, tehlike dolu yükselişleri izleyenleri ekrana bağlayacak.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

  • Seda Bakan (Aydan)

  • Uğur Güneş (Emir)

  • Ahsen Eroğlu (Çiğdem)

  • Emre Bey (Efe)

  • Şebnem Bozoklu (Fiko)

  • Devrim Yakut (Hayriye)

  • Celil Nalçakan (Tarık)

