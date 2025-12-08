CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 8 Aralık AFAD ve Kandilli

Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 8 Aralık AFAD ve Kandilli

Son dakika deprem haberleri... Fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde son depremler, vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinden sabaha dek, ülke genelinde 40'ı aşkın sarsıntı kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 8 Aralık 2025 tarihli son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:54
Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 8 Aralık AFAD ve Kandilli

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan 8 Aralık 2025 tarihli son deprem verileri vatandaşların erişimine açıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde meydana gelen sarsıntılar, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi, "Deprem oldu mu? Nerede meydana geldi? Kaç büyüklüğünde hissedildi?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamaları da merak edilen tüm detayları gözler önüne seriyor. 8 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait güncel deprem kayıtları, hem AFAD'ın hem de Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" ekranında anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri, sarsıntıların konumu ve büyüklüğüne ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve bazı illerde hissedilen depremlerle ilgili son verileri paylaştı. Uzmanlar, kaydedilen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin güncel bilgileri aktarırken, vatandaşların güvenlik tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirtti. İşte AFAD'ın açıkladığı son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu verilere göre 8 Aralık 2025'te yaşanan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamalarda, depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüne dair anlık bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan en güncel son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

