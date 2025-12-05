CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık hafta sonu sınav yapılacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık hafta sonu sınav yapılacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? sorusu, özellikle Açıköğretim öğrencileri ve çeşitli sınavlara hazırlanan adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 6-7 Aralık tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte, “Bu hafta sonu sınav yapılacak mı?”, “AÖF veya ÖYM sınavları 6-7 Aralık’ta mı?” gibi sorular arama motorlarında sıkça aratılmaya başladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:07
Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık hafta sonu sınav yapılacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

6-7 Aralık 2025'te AÖF sınavı var mı? Bu hafta sonu sınav var mı? Sınav takvimini yakından takip eden adaylar için en çok merak edilen konu, 6-7 Aralık hafta sonunda resmi bir sınav olup olmadığı. Üniversitelerin açıköğretim sistemleri ve bazı kurumların uyguladığı dönemlik sınavlar genellikle hafta sonu yapılırken, bu tarihlere denk gelen sınavlar öğrenciler tarafından dikkatle inceleniyor. Özellikle AÖF öğrencileri, "AÖF vize sınavı 6-7 Aralık'ta mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonu sınavlarının cumartesi ve pazar günlerine planlanması, adayların sınav hazırlığı, ulaşım planlaması ve sınav yeri sorgulaması yapmasına neden oluyor. Peki, 6-7 Aralık hafta sonu sınav var mı? Detaylar haberimizde...

6-7 ARALIK 2025'TE AÖF SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

HAFTA SONU SINAVINA GİRECEK ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

6-7 Aralık sınavlarına katılacak adaylar için bazı önemli noktalar bulunuyor. Öncelikle sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binasında olmak gerekiyor. Sınava girerken fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi mutlaka yanınızda bulunmalı. Ayrıca sınavın uygulanacağı bina, salon, sıra ve oturum bilgileri sınav giriş belgesinde açıkça yer aldığından, öğrencilerin bu belgeyi dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.

SINAV SABAH MI, ÖĞLEDEN SONRA MI?

Sınav oturumları hem sabah hem öğleden sonra yapılmaktadır.

