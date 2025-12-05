Anadolu Üniversitesi AÖF 1. Dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, yapılan resmi açıklamanın ardından 25 Kasım itibarıyla erişime açıldı. Böylece, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan duyuru ile birlikte AÖF sınav yerleri de kesinleşmiş oldu. Öğrenciler, sınav günü hangi il ve ilçede, hangi bina ve salonda, hatta hangi sırada, hangi tarihte ve hangi oturumda sınava gireceklerini yalnızca "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi" üzerinden öğrenebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Güz dönemi sınavları, belirlenen takvime göre hafta sonu iki oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Vize Sınavları, 6–7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar Türkiye genelinde iki oturum şeklinde uygulanacak olup;

Sabah oturumu: 09.30

Öğleden sonra oturumu: 14.00

saatlerinde yapılacaktır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı kullanılmakta olup, dersin yapısına göre sınavlarda çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru–yanlış ve eşleştirme gibi farklı soru türleri yer alabilmektedir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF Güz Dönemi vize sınavlarına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. AÖF sınav yerleri belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alınabilecek.