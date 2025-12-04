CANLI SKOR ANA SAYFA
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht, 12. ve yeni bölümüyle 4 Aralık Perşembe günü ekranlara geliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla her hafta reyting rekorları kıran sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Derya'nın babasına ihaneti dengeleri nasıl değiştirecek? Reyhan, cezaevinden kaçan kardeşi Doğa'yı saklayabilecek mi? İşte Veliaht 12. bölüm konusu ve detayları...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 08:17 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 08:15
Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 12. bölümde neler olacak?

Veliaht, 12. bölümüyle seyircilerini yine ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı dizi, hikayesini Esenler Otogarı'nın zorlu atmosferinde kuran bir aile ve güç mücadelesini anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle otogardaki etkisini kaybetmeye başlayan Zülfikar Karslı'nın yerine kimin geçeceği merak edilirken, ailesi gözünü yıllar önce yurt dışına gittiği söylenen oğlu Zafer'in dönüşüne dikiyor. Ancak bu sırada babasından miras kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un Karslı ailesiyle yolu kesişiyor ve beklenmedik bir şekilde ailenin yeni "veliahtı" olarak gösteriliyor. Her hafta yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Veliaht'ın yeni bölüm bilgileri haberimizde...

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler.

Veliaht 12. bölüm konusu

Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

VELİAHT OYUNCULARI

Timur Aslan: Akın Akınözü

Reyhan Karslı: Serra Arıtürk

Zülfikar Karslı: Ercan Kesal

Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil

Derya Karslı: Hazal Türesan

Kudret Karslı: Derya Karadaş

Vezir Yılmaz: Tansu Biçer

Zafer Karslı: Bora Akkaş

Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak

