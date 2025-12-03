CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kuruluş Orhan yeni bölüm izle | atv izle Kuruluş Orhan 6. bölüm kesintisiz

Kuruluş Orhan yeni bölüm izle | atv izle Kuruluş Orhan 6. bölüm kesintisiz

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle 3 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) ve Bennu Yıldırımlar'ın (Malhun) paylaştığı tarih dizisi, yayımlandığı ilk bölümden bu yana, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki Şahinşah Orhan Bey'e ihanet edecek mi? İmparator'un yanındaki gizemli kadın kim? Yeni bölüme ilişkin tüm detaylar ve canlı izleme linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 08:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuruluş Orhan yeni bölüm izle | atv izle Kuruluş Orhan 6. bölüm kesintisiz

Kuruluş Orhan, heyecan dolu yeni bölümüyle 3 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyicilerini bekliyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. İlk bölümünden itibaren milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için Kuruluş Orhan 6. bölüm konusu, özeti ve fotoğrafları ile canlı izleme linkini derledik. İşte detaylar...

KURULUŞ ORHAN 6. bölüm izle

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler için tıklayın

Kuruluş Orhan yeni bölüm izle

KURULUŞ ORHAN 6. BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey Bursa'nın Kalbine Dokunuyor

Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar. Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır.

İmparator'un Karşı Hamlesi

Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir. Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır?

Söğüt'te Gizemli Bir Tehdit

Öte yanda Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir? Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir?

Kuruluş Orhan 6. bölüm izle

Flavius ve Fatma Yüz Yüze

Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek?

Fatma ve Halime Hatun'a Görücü Geliyor

Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister. Ancak bu durum, Malhun ve Nilüfer arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirecek midir? Orhan Bey, bu meselede kimden yana olacaktır?

atv Kuruluş Orhan son bölüm izle

İhanet mi Sadakat mi?

Orhan Bey, İmparator'la görüşmeden önce Temurtaş'ı dizginlemek için bir plan kurar. Görevi Şahinşah ve Alaeddin'e verir. Ancak Temurtaş'ın teklifi kabul edip etmeyeceği, Şahinşah'ın gizli bir hesap içinde olup olmadığı merak konusudur. Şahinşah Orhan'a ihanet mi edecektir?

İmparator'un Gelişi ve Gizemli Kadın

Konstantiniyye'den gelen İmparator, obanın ortasına adeta bir yıldırım gibi düşer. Ancak onunla birlikte gelen gizemli kadın, tüm dengeleri değiştirecektir. Bu kadının gelişiyle Kayı Obası'nda taşlar nasıl yerinden oynayacak?

KURULUŞ ORHAN 6. bölüm TIKLA-İZLE

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler izle

ASpor CANLI YAYIN

Derbinin ardından sevkler açıklandı!
Reklam / İdefix
DİĞER
Maxi Lopez’den Mauro Icardi’ye sert sözler! “Tokadı hak eden biri varsa...”
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Kadıköy'de Okan Buruk bir başka!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 01:27
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 01:27
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 01:27
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 01:27
Çaykur Rizespor farklı turladı! Çaykur Rizespor farklı turladı! 01:27
Daha Eski
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 01:27
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! 01:27
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:27
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 01:27
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 01:27
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 01:27