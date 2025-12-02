İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, güne bulutlu bir hava ile başlamanın ardından "Bugün yağmur yağacak mı?", "2 Aralık Salı hava nasıl olacak?" sorularını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşerken yağış ihtimali de artıyor. Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatleriyle birlikte yer yer sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 2 Aralık Salı bugün yağmur yağacak mı, hava yağmurlu mu?

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

📆2 Aralık 2025 Salı🌡️Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. pic.twitter.com/NZu8qHH0uE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 2, 2025

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporuna göre bugün Türkiye genelinde hava durumu şu şekilde:

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer yağış görülecek.

Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer yağış görülecek. Ege Bölgesi: Kıyı Ege'de yer yer sağanak yağmur. İç kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim.

Kıyı Ege'de yer yer sağanak yağmur. İç kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim. İç Anadolu: Bazı şehirlerde sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Yüksek bölgelerde hafif karla karışık yağmur bekleniyor.

Bazı şehirlerde sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Yüksek bölgelerde hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Karadeniz Bölgesi: Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. Doğu Anadolu: Hava soğuk. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece don olayları görülebilir.

Hava soğuk. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece don olayları görülebilir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Yer yer sağanak yağmurlu, sıcaklıklar mevsim normallerinde.

❄️ HİSSEDİLİR SICAKLIK DÜŞÜYOR

Yağışlarla birlikte özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerinde hissedilen sıcaklıkların 2-4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar vatandaşlara şemsiye bulundurma ve sabah saatlerinde yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olma uyarısında bulundu.