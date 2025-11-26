CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kuruluş Orhan yeni bölüm izle | atv izle Kuruluş Orhan 5. bölüm kesintisiz

Kuruluş Orhan yeni bölüm izle | atv izle Kuruluş Orhan 5. bölüm kesintisiz

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 5. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) ve Bennu Yıldırımlar'ın (Malhun) paylaştığı tarih dizisi, yayımlandığı ilk bölümden bu yana, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler nasıl değişecek? Şahinşah Bey Orhan Bey'e mani olabilecek mi? Yeni bölüme ilişkin tüm detaylar ve canlı izleme linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuruluş Orhan yeni bölüm izle | atv izle Kuruluş Orhan 5. bölüm kesintisiz

Kuruluş Orhan, heyecan dolu yeni bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyicilerini bekliyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. İlk bölümünden itibaren milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için Kuruluş Orhan 5. bölüm konusu, özeti ve fotoğrafları ile canlı izleme linkini derledik. İşte detaylar...

KURULUŞ ORHAN 5. bölüm izle

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler için tıklayın

Kuruluş Orhan yeni bölüm izle

KURULUŞ ORHAN 5. BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey Mührü Teslim Alıyor

Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak. Yeni dönem herkesin içine sinecek mi?

Şahinşah Bey Ne Yapacak?

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

Kuruluş Orhan 5. bölüm izle

Tünelin Yıkılmasından Sonra Flavius'u Neler Bekliyor?

Bursa tüneli yıkıldıktan sonra, Flavius'un geriye dönme şansı iyice azalmıştır. Kılıcıyla ileri gitmekten başka çaresi kalmayan Flavius, Orhan Bey'in kılıç kuşanma töreninden haberdar olur ve Osman Bey'e bir suikast planlar. Bu kanlı emel darbesini nereye indirecek?

Orhan Bey Gözünü İznik'e Dikiyor

Orhan Bey, obadaki engeller kalktıktan sonra gözünü hedeflerine diker. Bursa'yı kıstırmasından sonra ilk gözdağını İznik'e verir. İznik tekfuru karşısında sergilediği tavizsiz ve sert duruş yeni dönemde hangi kapıları aralayacak?

KURULUŞ ORHAN 5. bölüm TIKLA-İZLE

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler izle

atv Kuruluş Orhan yeni bölüm konusu

ASpor CANLI YAYIN

İDEFIX-Reklam
G.Saray'dan sürpriz transfer! O ismin kardeşi...
DİĞER
Galatasaray - Union SG maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
F.Bahçe'de bütçe belirlendi! Sörloth...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu 01:20
Daha Eski
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar 01:20
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:20
İşte UEFA ülke puanında son durum İşte UEFA ülke puanında son durum 01:20
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 01:20
G.Saray 3 maç sonra mağlup! G.Saray 3 maç sonra mağlup! 01:20
Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt 01:20