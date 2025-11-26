Ara tatil, öğrencilerin ders yoğunluğundan bir süreliğine uzaklaşarak dinlenmesi ve sosyal etkinliklere zaman ayırması için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bakan Tekin'in açıklamaları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler için rehber niteliği taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil uygulamalarını ve eğitim takvimini önümüzdeki dönemde güncelleyerek resmi duyurularla paylaşacak. Birçok kişi, okullarda ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ise yakından takip ediliyor. Peki, Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı!

ARA TATİL KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası 'çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.