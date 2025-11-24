24 Kasım CANLI altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu?

24 Kasım altın fiyatları düşüyor mu? Gram altın ne kadar, kaç TL? 24 Kasım canlı altın fiyatları bugün hem yatırımcıların hem de piyasaları yakından takip eden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde altın piyasası hareketliliğini korurken, özellikle gram altın, çeyrek altın ve tam altının fiyatlarındaki değişim dikkat çekiyor. Altının hem güvenli liman olarak görülmesi hem de yatırım aracı olarak tercih edilmesi nedeniyle güncel fiyatlar yoğun ilgi görüyor. Piyasaların yakından takip edildiği bu süreçte güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor. İşte 24 Kasım canlı altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım ve tam altın için güncel alış–satış rakamları ve son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Günün ilk saatlerinden itibaren serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, gram altın yükseliş trendiyle öne çıkıyor. Çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış–satış fiyatları da yatırım kararlarını etkileyen en önemli başlıklar arasında bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, dolar kurundaki değişim ve ekonomik beklentiler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

24 Kasım Pazartesi günü gram altının alış fiyatı 5.561,33 TL; satış fiyatı ise 5.562,08 TL'dir.

💥CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2025 💥

▶ Gram Altın Alış: 5.561,33 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.562,08 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.380,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.436,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.872,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.835,05₺

▶Tam Altın Satış: 37.571,21₺

▶Ata Altın Alış: 37.986,15₺

▶Ata Altın Satış: 38.954,20₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.230,62₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.459,33₺

▶Gümüş Alış: 68,60₺

▶Gümüş Satış: 68,65 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 24 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.43 (Alış) - 42.45 (Satış)

◼EURO: 49.01 (Alış) - 49.01 (Satış)

◼STERLİN: 55.62 (Alış) - 55.63 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Kasım Pazartesi günü saat 13.24 itibarıyla alınmıştır.