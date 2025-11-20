BUGÜN MAÇ VAR MI? 21 Kasım bugün kimin maçı var?

21 Kasım 2025 Cuma günü futbolseverler için oldukça dopdolu bir gün. Hem Türkiye'de hem de Avrupa liglerinde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbol takviminde yer alıyor. Haftanın son iş gününde sahaya çıkacak takımlar, ligdeki konumları için kritik puan mücadelesi verirken taraftarlar da gözlerini canlı maç yayınlarına çevirmiş durumda. Avrupa futbolunda bugün birçok ligde maç oynanacak. İngiltere, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 başta olmak üzere birçok büyük ligde takımlar sahne alıyor. Futbol gündeminin yoğun olduğu bu Cuma gününde "Bugün kimlerin maçı var?" ve "Maçlar saat kaçta oynanacak?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç var mı? 21 Kasım 2025 Cuma günü futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalar sahne alıyor. Trendyol 1. Lig'de Manisa FK – Adana Demirspor maçı saat 20:00'da oynanacak. Avrupa liglerinde ise yoğun bir futbol programı var. LaLiga'da Valencia – Levante derbisi saat 23:00'te başlarken, Ligue 1'de Nice – Marsilya mücadelesi saat 22:45'te ekranlara gelecek. Bundesliga'da ise Mainz – Hoffenheim karşılaşması 22:30'da futbolseverlerle buluşacak. Suudi Pro Lig'de gün boyunca Al Kholood, Al Ittihad, Al Ahli gibi takımlar sahneye çıkıyor.

SÜPER&NBSP;LİG'DE 13. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar:

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

21 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Bugün sahne alacak karşılaşmalar şöyle:

Trendyol 1. Lig

20:00 Manisa FK vs Adana Demirspor

LaLiga

23:00 Valencia vs Levante

Ligue 1

22:45 Nice vs Marsilya

Bundesliga

22:30 Mainz vs Hoffenheim

Suudi Pro Lig

17:50 Al Kholood vs Al Hazem

18:15 Al Ittihad vs Al Riyadh

20:30 Al Ahli vs Al-Qadisiah

Belçika Pro Lig

22:45 Standard Liege vs Zulte Waregem