Aliağa Petkimspor Avrupa'da son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası
FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki son maçında Romanya'da CSM Oradea'ya 77-71 mağlup olan Aliağa Petkimspor, liderliği rakibine kaptırmasına rağmen 2'nci sırayı alan en iyi 6 takım arasında yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı,

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 11:53 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 11:58
İzmir temsilcisi gruplarını 2'ncilikle bitiren 10 takım arasındaki sıralamada 3'üncü sırayı alarak 2'nci tur biletini kaptı. Petkimspor'un yeni rakipleri de belli oldu.

Aliağa Petkimspor, bir üst turda N Grubu'nda yer aldı. İzmir ekibinin yeni rakipleri Dinamo Sassari (İtalya), Zaragoza (İspanya), Peristeri (Yunanistan) oldu. Aralık ayında başlaması planlanan 2'nci turda grup maçları sonunda ilk 2'de yer alacak 8 takım çeyrek finale yükselecek. Petkimspor, "Tarihimizde ilk kez katıldığımız FIBA Avrupa Kupası'nda 2'nci turda yola devam ediyoruz" mesajı paylaştı.

