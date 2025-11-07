CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi! 7 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 7 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da bugün su kesintisi yaşayan vatandaşlar “7 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?” sorusunu araştırıyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. BUSKİ’nin resmi açıklamasına göre, 7 Kasım 2025 Cuma günü Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinin belirli bölgelerinde su kesintisi sabah saatlerinde başladı. Kesinti, altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Peki, 7 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:16
Bursa BUSKİ su kesintisi! 7 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 7 Kasım Cuma günü su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" ve "BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorularını araştırıyor. BUSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, şehir genelinde farklı bölgelerde sürdürülen bakım-onarım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler devam ediyor. BUSKİ ekipleri, boru hattı yenileme ve vana değişimi gibi teknik çalışmalar nedeniyle kısa süreli basınç düşüklüklerinin de yaşanabileceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların su depolarını doldurmaları ve kesinti sürecinde suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Bursa'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada "Sular ne zaman gelecek Bursa?" ve "BUSKİ çalışması ne zaman bitecek?" sorularını paylaşarak tepkilerini dile getiriyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ 7 Kasım su kesintisi sorgula!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ 7 Kasım su kesintisi listesine göre, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin çeşitli mahallelerinde su kesintileri öğle saatlerinden geceye kadar sürecek. Nilüfer'de İhsaniye ve Altınşehir, Osmangazi'de Küplüpınar ve Soğanlı, Yıldırım'da ise Erikli ve Samanlı mahallelerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bursa BUSKİ su kesintisi 7 Kasım

BURSA SU KESİNTİSİ 7 KASIM CUMA

GEMLİK

HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/11/2025 17:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: İÇME SUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

AHMET YESEVİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi; Başaran Cadde, Bey Sokak, Ergin sokak arasında kalan bölge ve civarında; Balat Mahallesi Cumhuriyet Cadde, Faruk Baykal Cadde, Selimiye Cadde, Balat Sokak arasında kalan bölge ve civarında 06.11.2025 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

👉 BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

