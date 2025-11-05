Altın neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Güncel analizler ve uzman tahminleri!

Yatırımcılar son günlerde altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, son dönemde sert bir düşüş yaşadı. Bu durum "Altın neden düşüyor, düşüş devam eder mi?" sorularını beraberinde getirdi. Finans uzmanlarına göre altındaki düşüşün en büyük nedeni, ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesi. Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutma olasılığı, yatırımcıların altın gibi faizsiz varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. Ayrıca dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin artması, altın fiyatlarını baskılayan diğer önemli unsurlar arasında yer alıyor. Küresel risk iştahının artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman talebi azaldı. Peki, altın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar ne diyor? Detaylar haberimizde...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

2025'te altın güçlü bir ralli yaptıktan sonra kısa dönemli düzeltme sürecine girdi. Bugünkü düşüşün merkezinde para politikası algısı (Fed) ve dolar gücü bulunuyor; bunun yanında teknik satışlar ve kâr realizasyonu da rol oynuyor.

Altın faiz getirisi üretmeyen bir varlık olduğu için reel faizler ve gerçek getiri beklentileri fiyat üzerinde güçlü etkide bulunur. Fed yetkililerinin "şimdilik aceleci indirim yok" söylemleri beklentileri soğuttu ve dolar pozitif fiyatlandı. Eğer Fed'in para sıkı duruşu beklenenden uzun sürerse altın baskılanmaya devam edebilir.

Doların güçlenmesi, emtiaların dolar bazlı maliyetini artırır; bu da alımı azaltır. 4 Kasım verilerinde dolar yakın dönemde göreceli güç gösterdi.

2025 boyunca merkez bankaları ve ETF'ler altın talebinde güçlü aktör oldu; bu kurumsal talepler ortadan kalkmadığı sürece orta-uzun vadeli destek mevcut. Gold.org analizleri merkez bankası alımlarının önemine dikkat çekiyor.

Jeopolitik gerilimlerin artması altına talebi yükseltir; tam tersi durumda talep geriler. 2025'teki ralli kısmen jeopolitik risk algısı ve güvenli liman akımları ile desteklendi. Hızlı yükselişin ardından RSI ve bazı hareketli ortalamalar aşırı alım bölgesinden geri çekildi; kısa vadede destek seviyeleri test ediliyor ve bir düzeltme evresi yaşanıyor. Teknik tekrar güç kazanması için ana desteklerin korunması gerekiyor; aksi durumda daha derin bir düzeltme gelebilir.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Fed sağlam duruşunu sürdürür, dolar güçlenir ve risk iştahı artarsa altın daha fazla düzeltme görebilir. Fed faiz indirimine net şekilde yöneldiğinde, dolar zayıfladığında ve/veya merkez bankaları alımları hızlandığında (6–18 ay içinde) altın yeni zirvelere aday olur.

UZMANLAR NE DİYOR?

HSBC, Bank of America, bazı büyük bankalar orta vadede (2026) çok daha yüksek hedefler veriyor; HSBC ve bazı kuruluşlar $4,600–$5,000/ons senaryolarını tartışıyor. Bu tahminler Fed indirim beklentisi, devam eden merkez bankası alımları ve portföy çeşitlendirmesi varsayımlarına dayanıyor.

Bazı yatırım bankaları daha temkinli olup, yükselişin şartlı olduğunu; Fed'in adımları, doların yönü ve enflasyonun seyriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

FED ÜYELERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VE ABD-ÇİN GERİLİMİ YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDİYOR

Geçen hafta Güney Kore'de yapılan görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesine rağmen, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilim yeniden gündeme taşındı. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların yeniden alevlenebileceği endişesi, piyasalarda temkinli bir hava yaratıyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faiz politikası açıklamaları, yatırımcıların beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor. Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin farklı yönlerdeki mesajlar, piyasalarda belirsizliği artırıyor.

ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 48,7'ye gerileyerek 50 eşik seviyesinin altında kaldı. Bu veri, imalat sektöründe daralmanın sürdüğüne işaret ederken, gümrük tarifeleri ve artan üretim maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskısını da ortaya koydu.

FED ÜYELERİNDEN KARIŞIK SİNYALLER

Fed üyeleri arasındaki fikir ayrılıkları, piyasa yönünü belirlemede önemli rol oynuyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Aralık toplantısında karar vermeden önce daha fazla ekonomik veri görmek istediğini belirtti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, üst üste ikinci kez faiz indirimini desteklediğini ve Aralık ayında yeni bir indirime açık olduğunu söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, para politikasının önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemediğini ve hem istihdam hem de fiyat istikrarı hedeflerinde risklerin sürdüğünü ifade etti. Fed Üyesi Stephen Miran ise mevcut para politikasının fazla sıkı olduğunu belirterek, bu seviyelerin uzun süre korunması için gerekçe görmediğini vurguladı.

Bu açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı yüzde 0,6 azalışla 3.985 dolar, Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 64,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öne çıktı. Amazon, bulut platformu AWS ile OpenAI arasında yapılan 38 milyar dolarlık anlaşma sonrası hisselerinde yüzde 4 yükseliş kaydetti. Microsoft, veri merkezi işletmecisi IREN ile yaptığı 9,7 milyar dolarlık iş birliği sayesinde IREN hisselerinde yüzde 11,5 artış sağladı. Şirketin BAE'ye 7,9 milyar dolarlık yatırım planını açıklamasına rağmen Microsoft hisseleri yüzde 0,2 geriledi. Nvidia hisseleri ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın çip ihracatına yönelik kısıtlama açıklamaları sonrası yüzde 2,2 değer kazandı. Günün sonunda Dow Jones endeksi yüzde 0,47 gerilerken, S&P 500 yüzde 0,17 ve Nasdaq yüzde 0,46 oranında yükseldi. ABD vadeli endeksleri ise yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Avrupa tarafında açıklanan imalat sanayi PMI verileri, bölge ekonomisinde zayıf da olsa toparlanma sinyali verdi.

Avro Bölgesi PMI 50 puana yükselirken,

İngiltere'de PMI 49,7'ye çıktı — bu değer son bir yılın en yüksek seviyesini işaret etti.

Borsa endekslerinde karışık bir seyir izlendi:

Almanya DAX 40 yüzde 0,73, İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,11 değer kazanırken; İngiltere FTSE 100 yüzde 0,16, Fransa CAC 40 yüzde 0,14 geriledi.

Asya'da ise yatırımcılar, ABD-Çin ilişkilerindeki belirsizlikler nedeniyle temkinli. Japonya'da imalat sanayi PMI 48,2'ye gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti. Nikkei 225 endeksi, rekor seviyeden gelen satışlarla yüzde 0,6 düşerken; Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti. Çin Şanghay endeksi yüzde 0,2 düşerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALAR POZİTİF SEYİRDE

Yurtiçinde Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, dünkü işlemlerde yüzde 0,81 artışla 11.060,39 puandan kapanarak pozitif ayrıştı.

Dolar/TL ise günü yatay bir seyirle 42,0493 seviyesinde tamamladı. Bugün sabah saatlerinde kur 42,07 TL civarında işlem görüyor.

VİOP'ta Aralık vadeli BIST 30 kontratı dün akşam seansında yüzde 0,1 oranında yükseldi. Analistler bugün yurt içinde TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemde olacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11.150 – 11.250 puan direnç, 11.000 – 10.900 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.