Memur enflasyon farkı belli oluyor! 4 aylık TÜFE 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur enflasyon farkı belli oluyor! 4 aylık TÜFE 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı bugün netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu oran, 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranının önemli bir kısmını oluşturacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:31
Memur enflasyon farkı belli oluyor! 4 aylık TÜFE 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında belirleyici rol oynayan enflasyon farkı bugün açıklanacak TÜİK verisiyle birlikte netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerini paylaşmasıyla birlikte, Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemdeki kümülatif fiyat artışı da belli olacak. Memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammı alıyor. Ancak enflasyon oranı bu artışın üzerinde gerçekleşirse, fark maaşlara ekleniyor. Bu nedenle TÜİK'in açıklayacağı Ekim 2025 verisi, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli için büyük önem taşıyor. Bugün açıklanacak verinin ardından, 4 aylık kesin enflasyon farkı ortaya çıkacak; geriye ise yalnızca Kasım ve Aralık 2025 enflasyon rakamları kalacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında belirleyici rol oynayan enflasyon farkı bugün açıklanacak TÜİK verisiyle birlikte netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerini paylaşmasıyla birlikte, Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemdeki kümülatif fiyat artışı da belli olacak.

memur ve emekli maaş zammı

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammı alıyor. Ancak enflasyon oranı bu artışın üzerinde gerçekleşirse, fark maaşlara ekleniyor. Bu nedenle TÜİK'in açıklayacağı Ekim 2025 verisi, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli için büyük önem taşıyor. Bugün açıklanacak verinin ardından, 4 aylık kesin enflasyon farkı ortaya çıkacak; geriye ise yalnızca Kasım ve Aralık 2025 enflasyon rakamları kalacak.

👉 Uzmanlar, yılın dördüncü çeyreğinde enflasyondaki yavaşlama eğiliminin devam ettiğini ancak kümülatif artışın hâlâ yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtiyor. Buna göre, memur ve memur emeklileri için 4 aylık zammın %20–25 aralığında şekillenmesi bekleniyor. Son iki ayın verileriyle birlikte 2026 Ocak memur maaş zammı kesin olarak açıklanacak.

AHaber CANLI YAYIN

