CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Miyase Türkel, ünlü yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 2023 yılında yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katılarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezonun şampiyonu olmuştur. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 14:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışan Miyase Türkel, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 2023 sezonunda kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışmaya katılan Miyase, mutfaktaki hünerleri ve oyun zekâsıyla sezonu birinci tamamlamayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programının tanınan yarışmacılarından biridir. 2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde etmiştir. 2025 yılında ise 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştür.

GELİNİM MUTFAKTA 2025

Gelinim Mutfakta, Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan, Türkiye'nin popüler bir yemek yarışması programıdır. Programın ana konsepti, geleneksel Türk toplumundaki gelin-kaynana ilişkisini rekabetçi bir mutfak ortamına taşımaktır.

ATV CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı 14:26
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 14:11
Daha Eski
Lazio-Cagliari maçı detayları! Lazio-Cagliari maçı detayları! 14:02
Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 13:26
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! 11:08