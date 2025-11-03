CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan derbide, iki ezeli rakip bir kez daha karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan, yılın en önemli karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerin merakla beklediği büyük maç olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar "FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı, ligdeki kader haftalarından birinde oynanacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, maç saati ve yayın kanalı detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ajax maçı öncesi prim sözü!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Arda Turan'dan oyuncularına dikkat çeken mesaj! Kiev derbisi öncesi yazdıklarını açıkladı...
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı 14:26
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 14:11
Lazio-Cagliari maçı detayları! Lazio-Cagliari maçı detayları! 14:02
Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 13:26
Daha Eski
Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi Pina Tekke’nin gözdesi haline geldi 13:20
Sassuolo-Genoa maçı detayları! Sassuolo-Genoa maçı detayları! 13:20
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... 10:13
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16