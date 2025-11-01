CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI💥TOKİ Sosyal Konut şartları neler, kimler başvurabilecek? TOKİ İSTANBUL Sosyal Konutları nereye yapılacak, kaç adet yapılacak?

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI💥TOKİ Sosyal Konut şartları neler, kimler başvurabilecek? TOKİ İSTANBUL Sosyal Konutları nereye yapılacak, kaç adet yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsatlar sunuyor. TOKİ Sosyal Konut başvuru ekranı üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, tüm detayları merak ediyor. Peki başvuru şartları neler, kimler başvurabilecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 16:29 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI💥TOKİ Sosyal Konut şartları neler, kimler başvurabilecek? TOKİ İSTANBUL Sosyal Konutları nereye yapılacak, kaç adet yapılacak?

Vatandaşlar en çok İstanbul TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak ve kaç adet olacak? sorularının cevabını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. TOKİ başvuru şartları neler, kimler bu projeden faydalanabilir? İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek. Bunun yanı sıra 15.000 kiralık sosyal konut da üretilecek. Peki, bu konutlar hangi ilçelerde yoğunlaşacak? TOKİ Sosyal Konut kura çekimleri ne zaman gerçekleşecek ve konutlar ne zaman teslim edilmeye başlanacak? İşte detaylar!

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUTLARI NEREDE VE KAÇ ADET YAPILACAK?

İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek, bunun yanı sıra 15.000 kiralık konut üretilecek. Konutlar Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Tuzla ve diğer ilçelerde yer alacak. Kiralık konutlar piyasa rayiç bedelinin altında olacak ve belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara sunulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden alınacak. Hak sahipleri ise noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Teslimler ise Mart 2027'de başlayacak.

81 İLDE YAPILACAK

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul'da 100.000, Ankara'da 30.780, İzmir'de 21.520, Gaziantep'te 13.940, Konya'da 13.670, Şanlıurfa'da 13.190, Diyarbakır'da 12.170 konut.

500 Bin Sosyal Konut Projesi

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi, Engelli vatandaşlarımız, Emekli vatandaşlarımız, 3 ve daha fazla çocuklu aileler, Gençler yararlanabilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

  • 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

  • Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

  • Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

  • Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

  • Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
İstatistikler G.Saray'dan yana!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki 09:37
Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! 09:27
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
Daha Eski
PFDK’dan bahis skandalı kararı! PFDK’dan bahis skandalı kararı! 00:00
Beşiktaş'tan bahis açıklaması! Beşiktaş'tan bahis açıklaması! 00:00
G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! 00:00
Başakşehir son nefeste! Başakşehir son nefeste! 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 00:00
Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 00:00