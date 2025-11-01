500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI💥TOKİ Sosyal Konut şartları neler, kimler başvurabilecek? TOKİ İSTANBUL Sosyal Konutları nereye yapılacak, kaç adet yapılacak?

Vatandaşlar en çok İstanbul TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak ve kaç adet olacak? sorularının cevabını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. TOKİ başvuru şartları neler, kimler bu projeden faydalanabilir? İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek. Bunun yanı sıra 15.000 kiralık sosyal konut da üretilecek. Peki, bu konutlar hangi ilçelerde yoğunlaşacak? TOKİ Sosyal Konut kura çekimleri ne zaman gerçekleşecek ve konutlar ne zaman teslim edilmeye başlanacak? İşte detaylar!

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUTLARI NEREDE VE KAÇ ADET YAPILACAK?



İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek, bunun yanı sıra 15.000 kiralık konut üretilecek. Konutlar Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Tuzla ve diğer ilçelerde yer alacak. Kiralık konutlar piyasa rayiç bedelinin altında olacak ve belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara sunulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden alınacak. Hak sahipleri ise noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Teslimler ise Mart 2027'de başlayacak.

81 İLDE YAPILACAK

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul'da 100.000, Ankara'da 30.780, İzmir'de 21.520, Gaziantep'te 13.940, Konya'da 13.670, Şanlıurfa'da 13.190, Diyarbakır'da 12.170 konut.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi, Engelli vatandaşlarımız, Emekli vatandaşlarımız, 3 ve daha fazla çocuklu aileler, Gençler yararlanabilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.