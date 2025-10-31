Rafa Silva oynayacak mı? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Rafa Silva oynar mı? Son gelişme!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi, taraftarlar Rafa Silva'nın maçta sahada olup olmayacağını merak ediyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli yıldız, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Silva'nın neşeli tavırları ve uyumu, taraftarları umutlandırdı. Rafa Silva Fenerbahçe maçında forma giyecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Rafa Silva Beşiktaş Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

RAFA SILVA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli yıldız, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Silva'nın neşeli tavırları ve uyumu, taraftarları umutlandırdı. Beşiktaş sağlık ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğunu ve derbide forma giymesinin beklendiğini duyurdu. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım günü saat 20.00'de başlayacak.