TV YAYIN AKIŞI: 28 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

28 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Televizyon izleyicileri her sabah aynı soruyu soruyor: "Bugün televizyonda ne var?" 28 Ekim Salı gününde Türkiye'nin önde gelen kanalları arasındaki yayın akışları bu soruya yanıt veriyor. Kanal D'den ATV'ye, Show TV'den Star TV'ye ve TRT 1'e kadar gün içerisinde dizi takipçileri, haber severler ve film tutkunları için zengin bir içerik sunuluyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? 28 Ekim Salı TV yayın akışı!
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye