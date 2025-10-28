CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TV YAYIN AKIŞI: 28 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI: 28 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

Salı gününe özel televizyon keyfi için yayın akışları merak ediliyor. 28 Ekim Salı günü en çok takip edilen kanallar olan Kanal D, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 ekranlarında hangi programlar var, hangi diziler yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI: 28 Ekim Salı bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

28 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Televizyon izleyicileri her sabah aynı soruyu soruyor: "Bugün televizyonda ne var?" 28 Ekim Salı gününde Türkiye'nin önde gelen kanalları arasındaki yayın akışları bu soruya yanıt veriyor. Kanal D'den ATV'ye, Show TV'den Star TV'ye ve TRT 1'e kadar gün içerisinde dizi takipçileri, haber severler ve film tutkunları için zengin bir içerik sunuluyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? 28 Ekim Salı TV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aynadaki Yabancı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

23:15 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

