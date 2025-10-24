Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil! 24 Ekim bugün okul saat kaçta bitecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü akşamüstü başlaması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına, eğitimi vurdu. İstanbul Valiliği, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına, İstanbul'da saat 16.00'dan sonra okulları tatil ilan etti. Karar kapsamında İstanbul'da bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler, saat 16.00'dan itibaren tatil olacak.

24 EKİM BUGÜN OKUL SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu,… pic.twitter.com/XyTTOIit8Q — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 24, 2025

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli olan havanın akşamüstü yağışlı ve fırtınalı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD'ın art arda yaptığı uyarılar sebebiyle 16.00'dan sonra okullar tatil ilan edilirken 15.00 civarında beklenen sağanağın Cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.