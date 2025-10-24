CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil! 24 Ekim bugün okul saat kaçta bitecek?

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil! 24 Ekim bugün okul saat kaçta bitecek?

İstanbul Valiliği, megakentte bugün beklenen şiddetli sağanak ve fırtına sebebiyle saat 16.00'dan sonra okulların tatil olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen sağanak yağış ve trafik yoğunluğu sebebiyle alındığı belirtilen duyuruda, kararın resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsadığı ifade edildi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:08 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil! 24 Ekim bugün okul saat kaçta bitecek?

İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü akşamüstü başlaması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına, eğitimi vurdu. İstanbul Valiliği, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına, İstanbul'da saat 16.00'dan sonra okulları tatil ilan etti. Karar kapsamında İstanbul'da bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler, saat 16.00'dan itibaren tatil olacak.

24 EKİM BUGÜN OKUL SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli olan havanın akşamüstü yağışlı ve fırtınalı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD'ın art arda yaptığı uyarılar sebebiyle 16.00'dan sonra okullar tatil ilan edilirken 15.00 civarında beklenen sağanağın Cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.

G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi!
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CANLI | Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıklıyor!
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..."
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 14:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 14:42
Adem Asil dünya ikincisi Adem Asil dünya ikincisi 14:32
Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 14:30
Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler 14:18
Milan - Pisa maçı detayları! Milan - Pisa maçı detayları! 13:51
Daha Eski
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 13:48
Real Sociedad - Sevilla maçı detayları Real Sociedad - Sevilla maçı detayları 13:29
Panathinaikos'ta Benitez dönemi Panathinaikos'ta Benitez dönemi 13:23
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 12:45
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 12:37
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 12:26