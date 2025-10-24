CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu yeni bir hafta geride kalırken, izleyiciler “MasterChef ödül oyununu kim kazandı?” ve “MasterChef eleme adayları kimler oldu?” sorularını araştırıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar kıyasıya bir rekabet sergiledi. Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirmeleri sonucunda kazanan takım belli oldu.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:00
MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda rekabet giderek kızışıyor. İzleyiciler her bölüm sonrası "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?", "Eleme adayları kimler oldu?" ve "Dokunulmazlığı kim aldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. 24 Ekim Cuma akşamı yayınlanan son bölümde iki takım, şeflerin belirlediği menüde en iyi performansı sergilemek için mutfakta ter döktü. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın puanlamaları sonucunda ödül oyununu mavi takım kazandı. Peki, MasterChef 100 bin TL para ödülünü kim aldı? 24 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

👉 MasterChef'te bu hafta eleme potasına Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar ve Hakan girdi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan isim Çağatay oldu.

