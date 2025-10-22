CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Orionid meteor yağmuru ne zaman 2025? | Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Orionid meteor yağmuru ne zaman 2025? | Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Sonbaharın en büyüleyici gök olaylarından Orionid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gece gökyüzünü aydınlatan bu meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşuyor. Saatte 20'ye varan meteorla karanlık gökyüzünü parlatacak olan bu doğa olayı, yıldızlı gecelerin tadını çıkarmak isteyenler için de fırsat sunuyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman 2025? | Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:00
Orionid meteor yağmuru ne zaman 2025? | Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzünün en büyüleyici ve fantastik gösterilerinden olan Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayının serin gecelerini aydınlatmaya devam ediyor. Sadece görsel bir şölen değil aynı zamanda kuyruklu yıldızların kökeni ve uzay dinamikleri hakkında değerli ipuçları da sunan bu gök olayını kaçırmak istemeyenler için Orionid meteor yağmuru tarihleri ve Türkiye'den görüleceği yerleri derledik. İşte detaylar...

Orionid meteor yağmuru ne zaman 2025?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2025?

Orionid meteor yağmuru, 2025 yılında 2 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında aktif olacak. En yoğun aktivite, 21-22 Ekim gecesinde yaşanacak; tepe nokta, yerel saatle gece yarısından sonraki saatlerde gözlemlenecek. Bu dönemde saatte ortalama 10-20 meteor beklenebilir, ancak karanlık gökyüzü altında bu sayı artabilir. Yağmur, Orion takımyıldızının radyanı (görünür çıkış noktası) etrafında yoğunlaşır ve meteorlar saniyede 66 kilometre hızla gökyüzünü süsler.

ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENİR?

NASA'ya göre, tam süre 26 Eylül'den 22 Kasım'a uzanırken, tepe 21 Ekim'e denk geliyor. Amerikan Meteor Derneği (AMS), zirvenin 21-22 Ekim olduğunu doğruluyor; bu tarihler, yeni ay fazıyla çakışarak görüşü optimize ediyor. Gözlem için en iyi saatler, yerel saatle 02.00-05.00 arası; doğu ufkuna odaklanmak faydalı. Bu yağmurun yıllık döngüsü, Halley kuyruklu yıldızının yörüngesinden kaynaklanıyor ve her Ekim'de tekrarlıyor. 2025'in tepe dönemi, sonbahar havasının netliğiyle birleşince, unutulmaz bir gösteri vaat ediyor.

Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru 2025'te Türkiye'den rahatlıkla izlenebilecek. Kuzey yarımküre konumumuz sayesinde, meteorlar doğu-güneydoğu ufkunda belirgin olacak. Şehir ışığından uzak, karanlık bir konumda (örneğin, Uludağ, Kapadokya veya Karadeniz kıyıları) en iyi görüş sağlanır. Tepe gecesi (21-22 Ekim), ayın yeni fazda olması nedeniyle gökyüzü tamamen karanlık kalacak; bu, meteorların parlaklığını ön plana çıkaracak.

Yerel saatle 22.00'den sonra Orion takımyıldızı yükselmeye başlayacak, 02.00 sonrası ise radyan ufuktan ayrılacak. Time and Date'e göre, Türkiye genelinde saatte 15-25 meteor beklenebilir. Işık kirliliğini azaltmak için batı yönünden uzak durulması önerilir ve meteor yağmurunu en iyi şekilde izleyebilmek için çıplak göz yeterli olacaktır, teleskop önerilmez. Türkiye'de hava koşullarının açık olması durumunda (Ekim sonu genellikle serin ve net), tam bir şölen yaşanacak. Amatör astronomi grupları, bu dönemde rehberli gözlemler düzenleyebilir.

Orionid meteor yağmuru, 76 yılda bir Güneş Sistemi'ni ziyaret eden Halley kuyruklu yıldızının toz parçacıklarından oluşur. Bu kalıntılar, Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiğinde yanarak meteorlar haline gelir. Tarihsel olarak, 19. yüzyıldan beri belgelenen yağmur, adını Orion avcısından alır. 2025'te, iklim değişikliğinin etkisiyle artan hava kalitesi sorunlarına rağmen, kırsal bölgeler ideal gözlem noktaları sunuyor. Bu olay, sadece eğlence değil; bilimsel veri toplama fırsatı da yaratır.

