AFAD personel alımı 2025: AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

2025 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan AFAD tarafından toplam 1 250 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, taşra teşkilatında görev alacak şekilde 77 adet “sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri” ile 1 173 adet “sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni” pozisyonu ilan edildi. Alım süreci Resmî Gazete’de yayımlanan karar sonrasında başvuruya açılacak. Adaylar “Bu yıl AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” ve “Başvuru şartları neler?” sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 09:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:24
2025 yılı için AFAD'ın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek toplam 1 250 sözleşmeli personel alımı başvuru dönemi büyük ilgi topladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 77 kişi sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri, 1.173 kişi ise sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni unvanlarında görev alacak şekilde kontenjan ayrıldığı belirtildi. Adaylar "Bu yıl AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "Başvuru şartları neler?" sorularını yoğun olarak araştırıyor. Birçok kişi, AFAD personel alımı başvuru ekranının açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" bölümünden ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek. AFAD, alım süreci tamamlandığında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1250 yeni personeli istihdam edecek.

AFAD personel alımı başvuruları

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ağır suçlardan mahkûm olmamak, askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmamak, görevini yerine getirmeye engel sağlık problemi olmamak ve her türlü coğrafi-iklim koşulunda vazife alabilecek durumda olmak yer alıyor.

👉 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.

