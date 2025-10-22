22 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve maçlar var?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı televizyonu kimse kaçırmasın! Bu akşam, ulusal kanallar Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 gibi ekranlara gelen dizi ve programlarla dopdolu. “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler var?” sorularının yanıtlarını merak edenler için büyük fırsat. 22 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak yapımlar arasında yer alan diziler ve programlar için saat saat detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:42
22 EKİM TV YAYIN AKIŞI | 22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı ulusal kanallar yine izleyici karşısında: Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışıyla öne çıkıyor. Sektörün en çok takip edilen dizileri ve programları bu akşam ekranlarda olacak. "Bu akşam ne izlesem?" diyenler için saat 20.00 sonrası kuşağı özellikle merak konusu oluyor. Bugün televizyonda neler var? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler ve maçlar var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

23:20 Truva

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

23:30 Küçük Esnaf

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Taşacak Bu Deniz

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Maç Önü

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt

22:00 Maç Sonu

22:30 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

