22 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve maçlar var?

22 EKİM TV YAYIN AKIŞI | 22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı ulusal kanallar yine izleyici karşısında: Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışıyla öne çıkıyor. Sektörün en çok takip edilen dizileri ve programları bu akşam ekranlarda olacak. "Bu akşam ne izlesem?" diyenler için saat 20.00 sonrası kuşağı özellikle merak konusu oluyor. Bugün televizyonda neler var? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler ve maçlar var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Truva
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:30 Küçük Esnaf
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Taşacak Bu Deniz
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt
22:00 Maç Sonu
22:30 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye