CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 22 Ekim hangi burç? 22 Ekim burcunun özellikleri nelerdir?

22 Ekim hangi burç? 22 Ekim burcunun özellikleri nelerdir?

22 Ekim hangi burç? 22 Ekim doğanların burcu ve özellikleri nelerdir? sorularının cevabı merak ediliyor. Astrolojide bu döneme “TeraziAkrep geçişi” (cusp) denir. Bu geçişte doğan bireyler, her iki burcun enerjisini bir arada taşır. Bu nedenle 22 Ekim doğumlular, hem Venüs’ün (Terazi’nin yöneticisi) romantik ve estetik etkisini hem de Plüton’un (Akrep’in yöneticisi) derin duygusal gücünü hissederler. Peki, 22 Ekim hangi burç? 22 Ekim doğumluların karakteri nasıldır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
22 Ekim hangi burç? 22 Ekim burcunun özellikleri nelerdir?

22 Ekim hangi burç? Terazi mi Akrep mi? 22 Ekim tarihinde doğan kişiler astrolojik olarak Terazi burcuna aittir. Güneş, her yıl yaklaşık 23 Ekim civarında Akrep burcuna geçiş yapar. Bu nedenle 22 Ekim'de doğanlar hâlâ Terazi burcu özelliklerini taşır, ancak Akrep burcunun etkilerini de hissettirebilir. 22 Ekim doğumlular, zarafetleri, empati güçleri ve adalet anlayışlarıyla tanınır. İnsan ilişkilerinde uyumlu davranırlar, anlaşmazlıklardan hoşlanmazlar. Peki, 22 Ekim hangi burç? 22 Ekim burcu özellikleri nelerdir?

22 EKİM HANGİ BURÇ?

22 Ekim tarihinde doğan kişiler, astrolojik takvime göre Terazi burcudur. Bu tarih, Terazi burcunun son günü olarak kabul edilir ve bir gün sonra, 23 Ekim itibarıyla Güneş Akrep burcuna geçiş yapar. Astrolojide bu döneme "Terazi–Akrep geçişi" (cusp) denir. Bu geçişte doğan bireyler, her iki burcun enerjisini bir arada taşır. Bu nedenle 22 Ekim doğumlular, hem Venüs'ün (Terazi'nin yöneticisi) romantik ve estetik etkisini hem de Plüton'un (Akrep'in yöneticisi) derin duygusal gücünü hissederler.

22 EKİM TERAZİ BURCUNUN ASTROLOJİK ÖZELLİKLERİ

    Burç: Terazi ♎

    Element: Hava

    Nitelik: Öncü

    Yönetici Gezegen: Venüs

    Uğurlu Renk: Mavi, pembe, bej

    Uğurlu Gün: Cuma

    Uğurlu Taş: Opal – pembe kuvars

    22 EKİM BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Denge arayışı: Hayatın her alanında denge kurmak isterler.

    İlişkilere önem verir: Terazi burçları ilişkilerinde uyum arar, romantik bağlara değer verir.

    Zeki ve gözlemci: Akrep etkisiyle olayların ardındaki gerçekleri kolayca görürler.

    Liderlik ve adalet: Grup içinde dengeyi sağlamakta ustadırlar.

    Sanata yatkınlık: Estetik algıları gelişmiştir; müzik, moda veya tasarıma ilgi duyarlar.

    22 Ekim'de doğanlar, genellikle karşıt enerjiler arasında yaşarlar: Terazi'nin huzuru ile Akrep'in tutkusunu bir arada taşımak bazen onları içsel olarak kararsız kılabilir. Fakat bu özellik, aynı zamanda onların çok yönlülüğünü de gösterir.

    22 Ekim Hangi Burçtur? Terazi mi Akrep mi?

    TERAZİ BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

    Kararsızlık ve duygusal gelgitler

    Fazla fedakârlık eğilimi

    Kendi duygularını bastırma eğilimi

    22 Ekim Hangi Burçtur? Terazi mi Akrep mi?

    🌙 22 Ekim Terazi Burcu Kadını

    Zarif, anlayışlı ve sezgisel bir kişiliğe sahiptir. Romantik ilişkilerde samimiyet arar, yüzeysel insanlardan uzak durur.

    ☀️ 22 Ekim Terazi Burcu Erkeği

    Adaletli, karizmatik ve duygusal yapısıyla dikkat çeker. Liderlik özellikleriyle ön plana çıkar; aynı zamanda duygularını derin yaşar.

    Sonuç olarak, 22 Ekim doğumlular Terazi burcudur, ancak Akrep'in gizemli ve kararlı doğasından da etkilenirler. Bu nedenle bu kişiler hem zarif hem güçlü bir karakter taşır.

    22 Ekim Doğumluların Aşk Hayatı

    22 Ekim doğumlular için aşk bir denge sanatıdır. Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmazlar. Partnerlerinde hem entelektüel uyum hem duygusal derinlik ararlar.
    Bir Terazi olarak romantik, bir Akrep etkisiyle tutkulu olurlar. Sevdiği insan için fedakârlık yapabilir, aynı zamanda karşısındakinden sadakat beklerler.

    EN ZEKİ BURÇLAR: Astrolojide en zeki burç hangisi? Analitik zeka ve pratik zekada zirvedeki 4 burç! Devamını Oku BUNU DA OKU

    REKLAM - İdefix
    Yapay zekadan G.Saray maçı tahmini!
    DİĞER
    Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
    Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
    F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
    F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
    SON DAKİKA
    Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
    4
    Fotomaç Keşfet
    Son Dakika
    Yapay zekadan G.Saray maçı tahmini! Yapay zekadan G.Saray maçı tahmini! 10:46
    Mourinho Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde başarısız! Mourinho Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde başarısız! 10:30
    Rizespor-Başakşehir maçı detayları! Rizespor-Başakşehir maçı detayları! 10:26
    Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! 10:10
    F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem! F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem! 09:54
    F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:45
    Daha Eski
    G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... 09:40
    G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan... G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan... 09:35
    Alperen sezona çok iyi başladı! Alperen sezona çok iyi başladı! 09:28
    Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." 09:08
    Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı 07:42
    Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:20