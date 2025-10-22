22 Ekim hangi burç? 22 Ekim burcunun özellikleri nelerdir?

22 Ekim hangi burç? Terazi mi Akrep mi? 22 Ekim tarihinde doğan kişiler astrolojik olarak Terazi burcuna aittir. Güneş, her yıl yaklaşık 23 Ekim civarında Akrep burcuna geçiş yapar. Bu nedenle 22 Ekim'de doğanlar hâlâ Terazi burcu özelliklerini taşır, ancak Akrep burcunun etkilerini de hissettirebilir. 22 Ekim doğumlular, zarafetleri, empati güçleri ve adalet anlayışlarıyla tanınır. İnsan ilişkilerinde uyumlu davranırlar, anlaşmazlıklardan hoşlanmazlar. Peki, 22 Ekim hangi burç? 22 Ekim burcu özellikleri nelerdir?

22 EKİM HANGİ BURÇ?

22 Ekim tarihinde doğan kişiler, astrolojik takvime göre Terazi burcudur. Bu tarih, Terazi burcunun son günü olarak kabul edilir ve bir gün sonra, 23 Ekim itibarıyla Güneş Akrep burcuna geçiş yapar. Astrolojide bu döneme "Terazi–Akrep geçişi" (cusp) denir. Bu geçişte doğan bireyler, her iki burcun enerjisini bir arada taşır. Bu nedenle 22 Ekim doğumlular, hem Venüs'ün (Terazi'nin yöneticisi) romantik ve estetik etkisini hem de Plüton'un (Akrep'in yöneticisi) derin duygusal gücünü hissederler.

22 EKİM TERAZİ BURCUNUN ASTROLOJİK ÖZELLİKLERİ

Burç: Terazi ♎

Element: Hava

Nitelik: Öncü

Yönetici Gezegen: Venüs

Uğurlu Renk: Mavi, pembe, bej

Uğurlu Gün: Cuma

Uğurlu Taş: Opal – pembe kuvars

22 EKİM BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Denge arayışı: Hayatın her alanında denge kurmak isterler.

İlişkilere önem verir: Terazi burçları ilişkilerinde uyum arar, romantik bağlara değer verir.

Zeki ve gözlemci: Akrep etkisiyle olayların ardındaki gerçekleri kolayca görürler.

Liderlik ve adalet: Grup içinde dengeyi sağlamakta ustadırlar.

Sanata yatkınlık: Estetik algıları gelişmiştir; müzik, moda veya tasarıma ilgi duyarlar.

22 Ekim'de doğanlar, genellikle karşıt enerjiler arasında yaşarlar: Terazi'nin huzuru ile Akrep'in tutkusunu bir arada taşımak bazen onları içsel olarak kararsız kılabilir. Fakat bu özellik, aynı zamanda onların çok yönlülüğünü de gösterir.

TERAZİ BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Kararsızlık ve duygusal gelgitler

Fazla fedakârlık eğilimi

Kendi duygularını bastırma eğilimi

🌙 22 Ekim Terazi Burcu Kadını

Zarif, anlayışlı ve sezgisel bir kişiliğe sahiptir. Romantik ilişkilerde samimiyet arar, yüzeysel insanlardan uzak durur.

☀️ 22 Ekim Terazi Burcu Erkeği

Adaletli, karizmatik ve duygusal yapısıyla dikkat çeker. Liderlik özellikleriyle ön plana çıkar; aynı zamanda duygularını derin yaşar.

Sonuç olarak, 22 Ekim doğumlular Terazi burcudur, ancak Akrep'in gizemli ve kararlı doğasından da etkilenirler. Bu nedenle bu kişiler hem zarif hem güçlü bir karakter taşır.

22 Ekim Doğumluların Aşk Hayatı

22 Ekim doğumlular için aşk bir denge sanatıdır. Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmazlar. Partnerlerinde hem entelektüel uyum hem duygusal derinlik ararlar.

Bir Terazi olarak romantik, bir Akrep etkisiyle tutkulu olurlar. Sevdiği insan için fedakârlık yapabilir, aynı zamanda karşısındakinden sadakat beklerler.