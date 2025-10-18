CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı sorusu merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri bankaların çoğu şubesi kapalıdır ancak AVM, havaalanı ya da bazı özel bölgelerde bulunan şubeler sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler, hafta sonu mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM’leri kullanmaya devam edebilir. Peki hafta sonu hangi bankalar işlem yapıyor? İşte detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 08:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Cumartesi ve Pazar günleri bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI İLE 7/24 YAPILABİLEN İŞLEMLER

Şubelerin belirli saatlerde çalışıyor olması, bankacılık hizmetlerine erişiminizi sınırlamaz.

Mobil ve internet bankacılığı sayesinde:

• Para transferi (EFT, havale, FAST)

Fatura ve vergi ödemeleri

Kredi kartı ve kredi işlemleri

Yatırım ve döviz alım-satım işlemleri gibi birçok hizmete 7/24 erişim mümkündür.

HAFTA SONU AÇIK BANKA VAR MI?

Genel olarak bankalar hafta sonu çalışmaz. Ancak havalimanı ve AVM şubeleri istisnai olarak hizmet verebilir.

İNTERNET BANKACILIĞI HANGİ SAATLERDE HİZMET VERİR?

Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri 7 gün 24 saat kullanılabilir. Bu sayede şubeye gitmeden birçok işlemi anında gerçekleştirebilirsiniz.

Idefix - REKLAM
F.Bahçe'den Ceballos hamlesi!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İrfan Can'dan ayrılık sinyali!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar listesi 18 Ekim Cumartesi Bugünkü maçlar listesi 18 Ekim Cumartesi 08:05
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
Daha Eski
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16