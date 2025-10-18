BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ: 18 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak!

Vatandaşlar sular kesildiğinde ne yapabilir? Kesinti süresince su depolamak ve kullanım planı yapmak, günlük yaşamı olumsuz etkilememek için önem taşıyor. Peki, su ne zaman gelecek ve kesintinin etkileri ne kadar sürecek? Kesinti süresi yaklaşık 12 saat olarak planlandı. 18 Ekim Bursa su kesintisi neden yapılıyor ve BUSKİ'den su ne zaman gelecek? Hangi ilçeler ve mahalleler bu kesintiden etkileniyor? Planlı kesinti Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerini kapsıyor. Peki, BUSKİ kesintiden kimleri muaf tuttu? Sağlık tesisleri ve üniversiteler, kesintiden etkilenmeyecek şekilde planlandı.

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

OSMANGAZİ

Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)

NİLÜFER

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş(Kocatepe Cad.alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl

MUDANYA

Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

GÜRSU

Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer

KESTEL

Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY

Hürriyet, İkizce, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Subaşı, Taşpınar

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova(bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran,Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar,Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih,Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler(bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan,Kemerçeşme(bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı(bir kısmı), Küplüpınar,Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale(alt kısım),Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

YILDIRIM

152 Evler, Anadolu, Baruthane(alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim(alt kısmı),Ertuğrulgazi(alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy(alt kısmı), Millet, Mimarsinan,Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye(bir kısmı), Vatan, Yıldırım(alt kısmı), Yunusemre

NİLÜFER

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Kurtuluş(Kocatepe Cad.üst kısmı), Odunluk

OSMANGAZİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı),Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman

YILDIRIM

75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(bir kısmı), Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye(bir kısmı), Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı)

NİLÜFER

Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

MUDANYA

Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali

KESTEL

Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme

BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ